2019-05-02T01:24:19+03:00
Звезды

«В день труда имею право отдыхать!»: Татьяна Навка встретила Первомай в бикини

Спортсменка улетела в теплые края [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Свой последний отпуск Татьяна Навка провела на Мальдивах. Судя по всему, она вновь вернулась на любимый курорт. Фото: Инстаграм.Свой последний отпуск Татьяна Навка провела на Мальдивах. Судя по всему, она вновь вернулась на любимый курорт. Фото: Инстаграм.
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Майские праздники многие звезды встречают на теплых курортах – и Татьяна Навка не исключение. Спортсменка решила устроить себе короткий отпуск на море. В Инстаграме олимпийская чемпионка поделилась снимком в бикини: Татьяна сфотографировалась на белоснежном пляже. На глазах – солнечные очки, лицо скрывает широкополая шляпа, из одежды на фигуристке – только модный яркий купальник.

- В день труда имею право отдыхать! В день мира и труда - отдых самое логичное, что можно делать, - написала Татьяна на своей страничке. - Всем лучей мира, добра и отличного настроения!

Навка не сообщила, какую страну она выбрала для отдыха. Но пляж, на котором загорает спортсменка, очень напоминает Мальдивы. Татьяна давно облюбовала райские острова в Индийском океане, и обычно проводит отпуск именно на Мальдивских курортах.

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В день труда имею право отдыхать!
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Последние недели выдались для спортсменки очень насыщенными: Татьяна появилась сразу на нескольких светских мероприятиях. Супруга Дмитрия Пескова блеснула на красной дорожке Московского кинофестиваля, побывала на юбилейном концерте Аллы Пугачевой и пришла поздравить Филиппа Киркорова с 52-летием на его шоу. Теперь же спортсменка решила провести несколько дней в тишине и уединении, расслабляясь на пляже.

Даже на отдыхе олимпийская чемпионка не забывает о тренировках: Татьяна посещает спортзал и занимается йогой. Во время последнего отпуска на Мальдивах спортсменка рассказывала, что если она перестает заниматься, тело тут же реагирует на простой болью.

- Честно признаюсь, что всю неделю даже думать не могла ни о каком спорте! Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отъедалась, отдыхала и наслаждалась ленью, – рассказывала звезда. - Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опять эти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда, начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения, когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются, и ты понимаешь, что йога - это не только спорт, это ещё и единение души, тела и разума.

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Татьяна Навка обожает йогу.
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Никакого особого рациона Татьяна не придерживается — она любит салат и рыбу. Рыба — это белок, который придает ощущение сытости, а салат насыщает организм клетчаткой.

- В комментариях вы часто спрашиваете, как я нахожусь в такой отличной форме, - рассказала как-то Навка в Инстаграме. - Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям... Но, как только я начинаю есть салаты, рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (например, моими шоу или детьми), то всё встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон... и отличное настроение!

ИСТОЧНИК KP.RU

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