Не оторваться: Ким Кардашьян прогулялась по улице в прозрачных леггинсах от Жана-Поля Готье

Ким Кардяшьян – мастерица привлекать к себе внимание. Главное оружие звезды реалити-шоу – ее аппетитные формы и, конечно, внушительная попа. Вот ею-то 38-летняя красотка и похвасталась в очередной раз. Кардашьян прогулялась по улице в винтажном наряде французского дизайнера Жана-Поля Готье, состоящем из топа и облегающих леггинсов. Прозорачные лосины телесного цвета с принтом так плотно обтянули «пятую точку» Ким, что, естественно, сразу приковали к себе всеобщее внимание. И только белые трусы, надетые под леггинсы, помогали наряду Кардяшьян оставаться в рамках приличия.

Фото Ким и ее наряда сделали папарацци – как бы случайно. Но все давно знают, что эти «случайности» организует сама Ким, заранее предупреждая фотографов о своих передвижениях. Королева пиара, что тут скажешь! А чтобы поклонники ненароком не пропустили новый образ звезды, Ким поделилась фотографиями своей внушительной попы в Инстаграме.

- На что это вы уставились? – шутливо подписала фото супруга рэпера Канье Уэста.

kimkardashian What are u looking at lol

«Так ведь сама запостила! – отреагировали поклонники в комментариях. – Тем более, что зрелище – не оторваться».

Винтажный наряд Жана-Поля Готье Ким тоже надела не случайно: похоже, таким образом модель поставила точку в давнем соперничестве с французским кутюрье. Год назад в свет вышли ее именные духи KWW Body. Флакончик парфюма был сделан в виде ее фигуры, что сразу вызвало множество споров о обсуждений. Уж очень он напоминал флакончик парфюма Жан-Поля Готье, который он выпустил еще в 1993 году. Ким Кардашьян моментально обвинили в плагиате. Впрочем, сам Жан-Поль Готье потом встал на сторону Ким.

- Я не мог скопировать свое тело для женских духов, поэтому я воспользовался просто женским силуэтом. Ким же сделала флакон по собственным размерам, так что у нее все по-другому, – прокомментировал Готье.

Флакон именных духов Кардашьян KWW Body (справа) очень напоминал парфюма Жан-Поля Готье (слева), который он выпустил еще в 1993 году. Фото: Инстаграм.

К слову, Ким как-то призналась, что ее попа, которую все считают главной гордостью модели, на самом деле доставляет ей массу огорчений. Правда выяснилась во время очередной серии реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Все началось с неосторожного замечания одной из сестер Кардашьян.

- Ким, когда ты садишься, твоя попа кажется просто огромной, - ляпнула Кортни. После чего получила замечание от своей матери Крис Дженнер. 62-летняя мамаша вступилась за дочь, посчитав, что та может обидеться. И оказалась права: Ким призналась, что она терпеть не может свои пышные ягодицы.

- Это мучение. Я плачу из-за них каждый день! – пожаловалась Ким. - Почему, как ты думаешь, я постоянно торчу в спортзале? Я тренируюсь и надеюсь, что когда-нибудь они станут меньше!

. Кардашьян прогулялась по улице в винтажном наряде французского дизайнера Жана-Поля Готье. Фото: Инстаграм.

Признание Кардашьян шокировало зрителей – ведь миллионы девушек мечтают походить на Ким. Они истязают себя в спортзале, пытаясь накачать попу, или просто идут к пластическому хирургу, чтобы сделать операцию по увеличению ягодиц. И вот теперь выяснилось, что самая известная из сестер Кардашьян недовольна своей фигурой! Многие, впрочем, подозревают, что Ким попросту лукавит. А на самом деле она без ума от своей попы.