Бывшую жену Кличко голливудскую звезду Хайден Панеттьери избил новый бойфренд

После расставания с боксером Владимиром Кличко жизнь голливудской звезды Хайден Панеттьери пошла под откос. 29-летняя актриса, родившая от украинского спортсмена дочь Кайю-Евдокию, впала в депрессию, лишилась работы и завязала сомнительный роман с малоизвестным актером Брайаном Хикерсоном. Родственникам Хайден Брайан никогда не нравился – и не спроста. Парень всегда отличался вспыльчивым нравом и чуть что лез в драку. И вот теперь он поднял руку и на Хайден. Как сообщает People.com, полиция арестовала Брайана за домашнее насилие – Хикерсон избил свою подругу.

Скандал начался в ночь со среды на четверг: Хикерсон и Панеттьери отдыхали в одном из ночных клубов Голливуда. В разгар веселья между ними вспыхнула перепалка, и Брайан начал избивать Хайден. По словам очевидцев, на теле актрисы были видны следы синяков. После ареста дебошира выпустили из полиции под залог в 50 тысяч долларов.

Хайден променяла украинского боксера на начинающего актера Брайана Хикерсона.Фото: EAST NEWS

Это уже не первый случай, когда Хикерсона задерживают за побои. Недавно полиция арестовала его за драку с собственным отцом. Стражи правопорядка приехали к нему домой после звонка в полицию (позвонили бдительные соседи), при этом дверь им открыла Хайден. Актрису тоже забрали в полицию, и ей пришлось давать показания.

После знакомства с Брайаном артистка стала стремительно меняться: она начала часто прикладываться к бутылке и зависать в барах. Родные Хайден уверены, что Хикерсон живет за ее счет. Видимо, именно из-за новой любви Панеттьери Владимир Кличко увез 5-летнюю дочку в Киев. Девочка почти постоянно живет на Украине и редко видится с матерью. По словам знакомых, воспитывать дочь спортсмену помогает его мать – бабушка Кайи.

В январе этого года Хайден рассказала журналистам о том, как сложились ее отношения с Кличко после их разрыва. По словам блондинки, она сохранила с экс-супругом дружеские отношения.

- Мы относимся друг к другу с уважением. Прежде я не оказывалась в такой ситуации, но думаю, что мы проделали действительно хорошую работу, - говорит Хайден. – Кайя много путешествует, мы устроили ей очень долгие каникулы. Мне даже пришло письмо из ее детского сада – мол, ваш ребенок слишком много пропустил. Да ладно, ей же всего четыре года! И она уже говорит на нескольких языках.

Владимир Кличко забрал дочь Кайю-Евдокию к себе.Фото: EAST NEWS

Владимир Кличко и американка Хайден Панеттьери расстались летом 2018 года после девяти лет отношений. Прошлый год для Панеттьери вообще выдался переломным: актриса рассталась не только с гражданским мужем, но и еще и с сериалом «Нэшвилл», в котором она снималась шесть лет подряд. Новых громких ролей ей не предлагают – возможно, в этом-то и причина кризиса Хайден, которая уже привыкла к славе и деньгам. Кличко пережил подобный кризис год назад, когда в августе 2017-го объявил о завершении своей боксерской карьеры.

История любви Панеттьери и Кличко была бурной: украинский боксер и американская звездочка познакомились на светском мероприятии в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, но ее развитию мешало одно обстоятельство: Владимир в то время жил и работал в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе. В мае 2011 года пара рассталась – по словам Владимира, он «нежно любил Хайден, но отношения на расстоянии поддерживать слишком тяжело».

Голливудская звезда очень переживала, что располнела после родов.Фото: EAST NEWS

Но затем в январе 2013 года влюбленные снова возобновили отношения. Пара объявила о помолвке, Хайден прилетала к жениху в Киев, чтобы поддержать его на Майдане. Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Актриса рассказывала, что они планировали пожениться в День независимости Украины, 24 августа. Как вдруг выяснилось, что невеста беременна – а идти под венец с животом она категорически отказывалась, потому что «не хотела выглядеть толстой на свадебных снимках».

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя-Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Хайден же впала в жесткую послеродовую депрессию – она никак не могла смириться с тем, что сильно поправилась после родов. Ситуация дошла до того, что Панеттьери пришлось лечь в клинику, чтобы вылечиться от нервного срыва. Все это время с малышкой актрисе помогала мама Владимира Кличко.