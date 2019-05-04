Порошенко считает, что паспорт гражданина Украины круче, чем у россиянина

Упрощенное предоставление российского гражданства, сначала жителям ЛДНР, а потом и отдельным категориям граждан Украины, озвученное Владимиром Путиным начавшее реализовываться, стало одной из главных болей нынешних украинских властей. Занимающий (пока еще) пост президента страны Петр Порошенко, которому впору задуматься о своей дальнейшей судьбе, и его команда как только ни пытались отвратить население своей страны от подобных возможностей. Они объявляли это решение Москвы юридически ничтожным и ничего не стоящим, одновременно требуя от России дезавуировать его и жалуясь в ООН на новую «паспортную агрессию» со стороны Кремля. Звучали обещания организовать раздачу украинских паспортов прямо в России, да еще и в центре российской столицы. Но обещать – не значит жениться, и дальше словесных угроз дело так и не двинулось. Еще пообещали вычислить тех украинцев, которые получат гражданство РФ, и наказать их.

Все эти непонятные телодвижения и игры украинского разума так и не дали никаких результатов, и Порошенко решил зайти с другой стороны.

- Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019, - сообщил он на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.

Дескать, смотрите, насколько мы круче России!

- Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства, - написал он там же.

То ли он действительно вот так беззастенчиво ездит по ушам доверчивой аудитории и презирает ее, то ли действительно считает так. Хотя нормального психически здорового человека от таких сравнений должно бросать в дрожь и холодный пот. Поскольку, согласно тому же самому рейтингу, на который ссылается Порошенко, паспорт гражданина РФ предоставляет право безвизового въезда в 117 государств мира.

И вот скажите, вот это все было затеяно на Украине пять с лишним лет тому назад, чтобы получить возможность въехать без визы в на 16 большее число стран, чем россияне? Кстати, только по биометрическому загранпаспорту и при согласии на то пограничников и таможенников на границе. Ради возможности не платить за визу 35 евро в стране устроили гражданскую войну, развалили экономику, устроили массовую трудовую эмиграцию самой активной части населения в другие страны, а другую часть населения обрекли на обнищание без перспектив выбраться? Все это ради возможности нелегально устроиться на работу в 16 европейских странах? И этим предлагает гордиться глава государства?

В таком случае Петру Порошенко и его сменщику, если он продолжит проводить такую же политику, что торжествует на Украине последние 5 лет, вряд ли стоит удивляться востребованности российских паспортов у граждан их государства. И как бы ни пришлось в не столь уж далеком будущем выдавать паспорта с трезубцем на обложке в нагрузку к чему-нибудь. Например, к путевке в дом отдыха или санаторий на территории Незалежной.