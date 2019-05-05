В квартирах москвичей начинают отключать отопление

6 мая в столице начинают отключать отопление в квартирах и офисах.

- Поскольку в городе установилась теплая погода, системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Прошедший отопительный сезон в Москве, как и предыдущие восемь, прошел без сбоев и отключений.

По его словам, отопительный сезон в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с дальнейшим потеплением.

Столичные энергетики отключают тепло за три дня. Сначала батареи "отрубят" в промышленных, административных зданиях и жилых домах. Затем в школах и детсадах, больницах и поликлиниках.

При этом заместитель мэра подчеркнул, что в городе уже началась подготовка к отопительному сезону 2019 - 2020. Всего коммунальщики проверят 73 тысячи жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

"Все подготовительные работы должны завершиться до 31 августа. Социальные учреждения будут готовы к пуску тепла 1 сентября, а весь город к массовому пуску тепла - 15 сентября", - добавил Петр Бирюков.