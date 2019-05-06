Директор Склифа Сергей Петриков: К нам доставлена одна из пострадавших, с ней работает «команда травмы»

- Пациентку, женщину, пострадавшую в Шереметьево, доставили вертолетом. Мы ожидаем, что, возможно, также будет доставлен еще один пациент, - рассказал журналистам директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. - Состояние женщины на данный момент тяжелое. Пациентка на искусственной вентиляции легких.

Безусловно, есть ожоговые травмы, но полностью степень и глубина повреждений станут понятны только после обследования, - пояснил врач. Для диагностики используются ультразвуковые исследования, компьютерная томография, рентгенография, лабораторные исследования. Это комплексный подход, который применяется при подозрении на сочетанные травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

С пострадавшей женщиной работают реаниматологи, нейрохирурги, комбустиологи (специалисты по лечению ожогов. - Ред.), хирурги и травматологи. Это так называемая «команда травмы», которая всегда собирается при поступлении таких пациентов.

- Обычно мы можем в штатном режиме принимать большое количество пострадавших. Но, когда происходят такие трагедии, в Институт съезжаются все, кто может приехать. Сейчас здесь много людей, которые не дежурят сегодня, но оказывают помощь или готовы подключиться в любой момент, - сообщил глава «Склифа».

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «КП» в пресс-службе Минздрава, двое пострадавших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево в тяжелом состоянии отправлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского. Трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно и от госпитализации отказались. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Данные СК: при пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек

При авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете России (подробности)

Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У машин Скорой не было проблем с доступом к горящему в Шереметьево самолету

- Четверо пострадавших доставлены в Институт хирургии им. Вишневского. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один — в состоянии между тяжелым и средней тяжести, тоже в реанимации. И еще один пациент в состоянии средней тяжести в обычном отделении, - рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая находится сейчас в аэропорту Шереметьево (подробности)