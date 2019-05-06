2019-05-06T04:22:32+03:00
Происшествия

Директор Склифа Сергей Петриков: К нам доставлена одна из пострадавших, с ней работает «команда травмы»

Женщина без сознания, на искусственной вентиляции легких, для ее спасения собраны лучшие силы, заверил врач
Анна ДОБРЮХА
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Директор Склифа Сергей Петриков: К нам доставлена одна из пострадавших, с ней работает «команда травмы»Директор Склифа Сергей Петриков: К нам доставлена одна из пострадавших, с ней работает «команда травмы»Фото: Алиса ТИТКО
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- Пациентку, женщину, пострадавшую в Шереметьево, доставили вертолетом. Мы ожидаем, что, возможно, также будет доставлен еще один пациент, - рассказал журналистам директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. - Состояние женщины на данный момент тяжелое. Пациентка на искусственной вентиляции легких.

Безусловно, есть ожоговые травмы, но полностью степень и глубина повреждений станут понятны только после обследования, - пояснил врач. Для диагностики используются ультразвуковые исследования, компьютерная томография, рентгенография, лабораторные исследования. Это комплексный подход, который применяется при подозрении на сочетанные травмы.

Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

С пострадавшей женщиной работают реаниматологи, нейрохирурги, комбустиологи (специалисты по лечению ожогов. - Ред.), хирурги и травматологи. Это так называемая «команда травмы», которая всегда собирается при поступлении таких пациентов.

- Обычно мы можем в штатном режиме принимать большое количество пострадавших. Но, когда происходят такие трагедии, в Институт съезжаются все, кто может приехать. Сейчас здесь много людей, которые не дежурят сегодня, но оказывают помощь или готовы подключиться в любой момент, - сообщил глава «Склифа».

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «КП» в пресс-службе Минздрава, двое пострадавших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево в тяжелом состоянии отправлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского. Трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно и от госпитализации отказались. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

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- Четверо пострадавших доставлены в Институт хирургии им. Вишневского. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один — в состоянии между тяжелым и средней тяжести, тоже в реанимации. И еще один пациент в состоянии средней тяжести в обычном отделении, - рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая находится сейчас в аэропорту Шереметьево (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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