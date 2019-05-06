Пострадавших в Шереметьево навестят священники

Патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи с авиакатастрофой в Шереметьево и отправляет священников навестить пострадавших в московских больницах.

- Святейший глубоко скорбит в связи со случившимся вчера в аэропорту Шереметьево. Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах. Патриарх передает свое благословение и слова поддержки родственникам погибших и тем, кто сейчас оказывает помощь пострадавшим. Священнослужители посетят людей, находящихся в больницах Москвы, - сообщил в понедельник утром пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

В воскресенье вечером вылетевший из Москвы в Мурманск самолет "Аэрофлота" SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево и загорелся. По последним данным СК РФ, в авиакатастрофе погиб 41 человек, 37 удалось спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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