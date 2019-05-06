2019-05-06T09:26:10+03:00
Происшествия

Пострадавших в Шереметьево навестят священники

Патриарх молится об упокоении погибших
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи с авиакатастрофой в Шереметьево и отправляет священников навестить пострадавших в московских больницах.

- Святейший глубоко скорбит в связи со случившимся вчера в аэропорту Шереметьево. Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах. Патриарх передает свое благословение и слова поддержки родственникам погибших и тем, кто сейчас оказывает помощь пострадавшим. Священнослужители посетят людей, находящихся в больницах Москвы, - сообщил в понедельник утром пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

В воскресенье вечером вылетевший из Москвы в Мурманск самолет "Аэрофлота" SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево и загорелся. По последним данным СК РФ, в авиакатастрофе погиб 41 человек, 37 удалось спасти.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
К 2020 году в России могут отменить бумажные сертификаты маткапитала
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Шереметьево
В США сочли, что у Зеленского «недостаток политического опыта»
В аэропортах Москвы задержаны более ста рейсов
В Верховной Раде раскрыли "печальный факт" о Зеленском
В Раде призвали создать "сильное государство" объединенных мовой людей
Найдены «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа
Коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников
Венесуэла призвала США уважать международные права
Погода в Москве на 6 мая 2019 года: воздух прогреется до +26
Boeing около года скрывала проблему с датчиками лайнеров 737 MAX
Зеленский продолжит следовать курсом Порошенко
Китай может отменить очередной раунд торговых переговоров с США из-за заявления Трампа о пошлинах
Трамп призвал прекратить обстрелы Израиля из сектора Газа
В «Шереметьево» возобновляются полеты в Мурманск после ЧП с SSJ-100
Трамп: 10 мая США увеличат пошлины на китайские товары до 25%
«Шереметьево» и «Аэрофлот» выразили соболезнования в связи с катастрофой SSJ-100
Болтон: США в качестве «сигнала Ирану» направят авианосную группу на Ближний Восток
Депутат Верховной рады призвал «обезлюдить Донбасс»
Лавров призвал США отказаться от «безответственных планов» по смене власти в Венесуэле
Семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в «Шереметьево» выплатят компенсации
Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево