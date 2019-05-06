Погибший бортпроводник поменялся местами с коллегой и так оказался в хвосте самолета

Среди жертв авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" 41 человек. 40 пассажиров и лишь один член экипажа 22 - летний бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего спасал людей, которые отчаянно пытались покинуть горящий самолет. Героем его считают не только коллеги, но и педагоги школы-интерната с летной подготовкой в подмосковном Монино. Рано утром в понедельник 6 мая на плацу собрались курсанты и учителя.

- В авиакатастрофе геройски погиб наш выпускник Максим Моисеев. Уверен, что на его месте точно также поступил любой из вас. Давайте почтим память о нем минутой молчания,- объявил директор интерната полковник Ярослав Долинчук.

Директор монинской Школы-интерната с первоначальной летной подготовкой полковник Ярослав Долинчук.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707013" frameborder="0"></iframe> Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров.Бортпроводник Максим Моисеев пожертвовал собой, спасая пассажиров горящего самолёта. Соболезнуем родным и близким Героя...

В этом учебном заведении, где школьники становятся курсантами и помимо уроков проходят летную подготовку на вертолетах МИ-2, Максим учился 2 года с 10 по 11 класс. Попал сюда не случайно.

- Он с самого детства мечтал стать летчиком, просто грезил небом. Учился он хорошо и был очень смелым парнем. Он отважно прыгал с парашютом и всегда подбадривал тех, кто побаивался. При этом он никогда не был задирой. Напротив, был очень скромным и прилежным ребенком. А еще любил труд. Мог после уроков остаться, чтобы стулья починить. Ну а если вдруг субботник, то он в первых рядах. А вот на выходных стремился домой. Говорил: "мне надо маме помочь с маленькой сестренкой", - рассказала " КП" , Наталья Яскевич, заместитель директора интерната по воспитательной работе.

В понедельник 6 мая на плацу в Монино собрались курсанты и учителя летной школы-интерната.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Телефон Натальи Суреновны, которая была классным руководителем Максима, разрывается от звонков.

- Дима, нет он не в реанимации. Горе, страшное. Погиб. Нет, помощь маме не нужна, - ответила педагог одногруппнику Максима.

Женщина едва сдерживает слезы. Преподает она уже 30 лет, но такая трагедия с выпускником случилась впервые.

- Мальчишкой ушел. Только 22 апреля 22 года исполнилось. Я сегодня маме его звонила. Она сейчас находится в гостинице "Шереметьево". Предлагала ей помощь. Но она отказалась. В шоковом состоянии человек и это можно понять. Такое горе. Она рассказала, что в том рейсе Максим должен был лететь в другой части самолета, ближе к кабине пилотов. Но он поменялся с бортпроводницей и перешел в хвостовую часть. Это его и погубило, - рассказала Наталья Суреновна.

Друзья уверены, что Максим и не пытался спастись.

- Уверен, что о себе в этот момент он не думал. Он просто людей вытаскивал. Смелость и героизм - это его черты. Он из тех, кто друга и прохожего от пули собой всегда готов закрыть. Редкий друг и товарищ, - рассказал одноклассник Максима, Дмитрий Черныш.

Дима и Максим общались и после выпускного. Максим отслужил в армии в отдельной дивизии войск национальной гвардии, а потом поступил в Московскую академию морского флота имени Макарова.

- Он учился и полтора года подрабатывал бортпроводником. Хотел получить диплом и переквалифицироваться на пилота, - рассказал Дмитрий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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