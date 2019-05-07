Павел Лунгин: «Странно, что Россия идет в будущее, распевая «Старые песни о главном»

Речь в фильме «Братство» идет о последних неделях войны в Афганистане перед выводом оттуда советских войск. Советский военный пилот попадает в плен к моджахедам. И он не просто пилот, а сын высокопоставленного военного, который служит там же, в Афганистане. Завязывается сложная политическая игра, в центре которой - офицер КГБ (Кирилл Пирогов), трезвый и разумный человек, которому надо совладать с бешеными эмоциями, захлестывающими всех вокруг. При этом в фильме много деталей из жизни советских солдат, который могут и отнять деньги у афганцев (с виду мирных, а на самом деле - перевозящих наркотики), и вступать с афганцами в товарно-денежные отношения, и пить водку в очень больших количествах…

Последнее возмутило некоторых ветеранов афганской войны. Так, заместитель главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил не выпускать фильм, в котором показаны «военные преступления» 9 мая (а именно на этот день была запланирована премьера): «На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма… Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино». К нему присоединились и другие ветераны. Фильм со скандалом сняли из программы Московского кинофестиваля, который он должен был закрывать. В прокат он все же выйдет, но 10 мая. Об этом и многом другом режиссер Павел Лунгин рассказал в интервью «КП».

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО МИХАЛКОВУ ТАК УЖ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ «БРАТСТВО»

- Как вы решили снять фильм про войну в Афганистане?

- Просто познакомился с Николаем Дмитриевичем Ковалевым - кажется, как-то случайно, через общих знакомых, это было давно… На меня большое впечатление произвели и он сам, и его рассказы. Он работал в КГБ, бывал в Афганистане во время войны, потом, в 90-е, на полтора года стал директором ФСБ… Внутренне удивительно скромный человек, он рассказывал очень личные истории о себе и о ребятах из своей группы, о «своем» перевале, о моджахедах, с которыми общался. Мой сын Саша, сценарист и режиссер, с легкой руки Ковалева поехал в Афганистан - и появился текст, который мне понравился. У Ковалева была мечта сделать фильм из своих историй, он хотел, чтобы именно я его поставил. И он успел посмотреть «Братство», даже несколько его рабочих вариантов. К великому сожалению, он тяжело болел, и не дожил до официальной премьеры - скончался 5 апреля…

Павел Лунгин.Фото: Мила СТРИЖ

- Вам сложно было снимать бои, вертолеты, взрывы? Вы ведь раньше никогда такого не делали.

- У нас был прекрасный оператор Игорь Гринякин, который много снимал экшена - работал на «Викинге», например. И он взял на себя очень много организационных вещей… Потом, как сказать – легко снимать фильм или нет? Если ты понимаешь, что и как хочешь выразить на экране, ты можешь это снять. Беда в том, что многие режиссеры просто не очень понимают, что они делают. Не буду называть конкретные имена коллег, уподобляясь Никите Сергеевичу Михалкову, недавно критиковавшему меня по художественной части, но главная проблема у некоторых постановщиков – непонимание собственно киноязыка. Как и в случае с обычным языком, на котором мы разговариваем и пишем: если ты им владеешь, можешь создавать осмысленные предложения и тексты. А если нет - получается обезьяний лепет…

- Никита Сергеевич и впрямь неожиданно себя повел. Ваш фильм должны были показывать на закрытии ММКФ. Но он, президент фестиваля, заявил: «Я видел картину, мы получили большую серьезную просьбу от ветеранов, это был крик души – их эта картина оскорбляет. Такого рода ситуации обходятся, если того стоит художественное произведение. На мой взгляд, это - довольно среднее, сотканное из клише»… У вас с ним не испортились отношения после этой истории?

- Ну, он же тут не главная фигура. Все это - уже эхо нападок, которые начались без его участия… У нас были разные этапы отношений. Одно время мы дружили, потом стали меньше дружить, сейчас совсем редко видимся и разговариваем. Мне кажется, это выступление говорит о слабости. Критики могут ругать режиссеров, зрители - нас ненавидеть, но сами режиссеры обычно хранят друг о друге достойное молчание. Может быть, Михалков устал, может быть, плохо себя чувствовал, может быть, у него сорвалось. Я не верю, что ему фильм так уж не понравился. Потому что обвинять меня в использовании клише нельзя. Если клише, тогда чего фильм запрещать? А если не клише, зачем о них упоминать?

- Ваш фильм должен был выйти 9 мая, потом, после долгих споров, дату передвинули на 10-е. Для вас принципиально было выйти именно в День Победы?

- Нет, совершенно не принципиально. Это была идея дистрибьюторов. Выпускать фильмы - особое искусство: надо смотреть, нет ли рядом какой-то огромной американской картины, на которую рванутся все зрители и которая просто тебя раздавит, как большой корабль маленькую лодочку. И вот как раз на 9 мая таких огромных картин не запланировано, зато было несколько выходных дней кряду - а люди чаще ходят в кино в выходные… Ну и ладно - наш фильм ведь не про Великую Отечественную, не было смысла его привязывать именно к этой дате!

Кстати, очень многим серьезным людям, «афганцам», очень понравился фильм. На моей стороне - Герой России Сергей Липовой, президент общества «Офицеры России», человек более чем уважаемый. Я знаю, что фильм понравился Герою Советского Союза Валерию Очирову… У меня целая партия создалась из известных военачальников, которые хвалили фильм и говорили, что он честный.

Фильм "БРАТСТВО" (2019) - Трейлер.

«9 РОТУ» СЕГОДНЯ БЫ РАСТОПТАЛИ»

- Я видел фильм, и мне кажется, что это вполне реалистичное изображение войны, в котором нет ничего криминального. Американцы и не так показывали своих солдат на войне во Вьетнаме. Но почему у нас такое истерическое отношение к реалистичности?

- Мы боимся правды. Даже когда она просачивается потихоньку, каплями, вызывает какой-то ужас. Еще жива советская идея, что людям правду говорить нельзя: они, как дети, все не так поймут, неверно интерпретируют. И все хорошие военные фильмы выходили со скандалами. В этом смысле я попал в отличную компанию! Братьев Васильевых, когда они сняли фильм «Чапаев», вообще чуть не посадили за антисоветскую деятельность. Спас их лично Сталин. Когда ему закончили показывать фильм, он долго молчал, раскуривал трубку, и один из братьев Васильевых, ожидая его вердикта, от страха упал в обморок… А потом Сталин наконец раскурил трубку и, глядя на лежащего режиссера, сказал: «Нужный фильм, правильный фильм!» Как мне рассказывал Павел Чухрай, сын Григория Чухрая, и «Балладу о солдате» ругали. Запрещались фильмы Германа - проблемы были у «20 дней без войны», а «Проверка на дорогах» вышла в прокат через 15 лет после того, как была снята: там же люди в партизанском отряде пьют водку и дерутся, а центральный персонаж вообще предатель! Ругали все фильмы, которые хоть как-то выделялись. И особенно те, в которых говорилось о маленьком человеке. Мы готовы показывать битвы, в которых сила идет на силу, показывать уничтожение тысяч людей, но как только речь идет об одном человеке, у которого есть слабости, которому бывает страшно - цензура этого не терпит. И когда сейчас говорят, что в Афганистане воины-интернационалисты не пили водку, спецназ не дрался с танкистами, никто никого не предавал - видно, что в душе у людей остался «политработниковский» взгляд на все военные фильмы. Кстати, думаю, и «9 роту» Феди Бондарчука сегодня бы тоже растоптали - но она, по счастью, вышла в другое время. Там тоже ребята и пьют, и сходят с ума…

- Как вы сегодня вспоминаете свои ощущения в 80-е от новостей про войну в Афганистане?

- Я принадлежал к совершенно другому миру, далек был от армейской жизни. Но в какой-то момент весь СССР понял, что эта война - ошибка. Что Афганистан нашим не будет, что выиграть мы не можем, но при этом там непрерывно убивают наших ребят - уже непонятно, во имя чего. Помню, известие о том, что мы выводим войска из Афганистана, было воспринято как праздник!

Фото: кадр из фильма

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ КИНО - НЕ О ГОТОВНОСТИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЕСЕЛО УМЕРЕТЬ ЗА ИДЕЮ»

- Вы говорили критикам фильма, что они не умеют разговаривать с молодежью…

- Ну да. Я сказал им, что они говорят с ними на языке барабанной дроби, которую молодёжь не слышит. И что им на самом деле им молодежи нечего сказать. Я до сих пор так считаю. Если бы в свое время говорили с молодежью правильно, и Советский Союз бы не развалился.

- А как правильно?

- Никто не знает. Мы только ищем интонацию. Но, я думаю, всегда правильно говорить правду. И если речь о войне - надо не обрабатывать людей, чтобы они, не задумываясь, шли на смерть, а говорить с ними об этом как о страшной необходимости… По крайней мере, мне кажется, что молодежь сейчас готова воспринимать правду, даже сложную, и разделять ее.

- Вас упрекали, что «Братство» - не патриотическое кино. А что такое патриотическое кино?

- Честно вам скажу: не знаю. Надеюсь, это не кино из разряда «Будь готов весело умереть за идею прямо сейчас!..» Вообще-то я не видел ни одного человека, который не был бы патриотом. Все любят родину, все любят своих матерей. Просто надо дать каждому человеку возможность выражать эту любовь так, как он может и умеет. Разве можно сказать про декабристов, что они были не патриоты? Или что Чаадаев был не патриот? Для меня «20 дней без войны» и «Баллада о солдате» - глубоко патриотические фильмы. Как и, например, «Судьба человека» - один из самых мрачных и грустных фильмов Бондарчука. Патриотическое кино всегда про судьбу одного человека, в душе которого бушуют различные чувства, и который может совершить подвиг. Но совершить его сложно: надо преодолеть себя и еще много чего вокруг себя. В нашем фильме герои добровольно становятся заложниками у моджахедов, понимая, что, скорее всего, живыми к своим не вернутся…

- Есть ощущение, что наша страна во многом живет прошлым. Это касается даже телевизионных передач, где без конца повторяются старые песни, вспоминают советские фильмы. В шоу «Голос» снова и снова крутятся советские хиты. А в будущее люди как-то особо не глядят.

- Да, действительно, наш взгляд обращен в прошлое. А будущее темно… Это во многом восточный подход. Я в юности много читал китайскую философию, и там есть такое понятие – ретроспективная утопия. То есть идея, что все хорошее уже было, а теперь все становится хуже и хуже. При Сталине было лучше, чем сейчас, а при Иване Грозном – лучше, чем при Сталине; все замечательное уже случилось, а теперь мы страдаем за грехи наши. Это такой антипрогрессистский подход. Европейская-то мысль всегда исходит из того, что прогресс существует, и он, несмотря ни на что, приносит человечеству положительные перемены. «Мой сын должен жить лучше, чем я, а внук - лучше, чем сын». И это работает!

Да, думаю, хватит говорить о прошлом, надо говорить о будущем, думать о нем, понимать его. Потому что как-то странно идти в будущее, бесконечно распевая «старые песни о главном». Это симптом глубокого внутреннего разрыва… Но вообще наш народ до сих пор абсолютно не был подвержен психоанализу. Я бы всех положил на кушетку и со всеми психоаналитически поговорил. Успех фильма «Остров», например, для меня связан с тем, что он про стыд. Каждому в жизни было мучительно стыдно. Но «Остров» - фильм про то, что это можно изжить, забыть, исправить…

- Давайте поговорим о будущем. Как вам кажется, куда двинется страна через пять лет?

- Этого никто не знает. Для меня самый большой страх, что мы останемся в таком гомеостатическом состоянии. Константин Победоносцев - был в XIX веке был такой идеолог - говорил: «Россию надо бы подморозить». Я боюсь, что нас именно что «подморозит»: мы так и будем вечно спорить о том, запрещать интернет или не запрещать. Интернет все равно останется, но как-то не до конца, и мы снова будем об этом дискутировать. Мне кажется, что главная наша проблема – отсутствие картины будущего, понимания того, чего мы хотим сами от себя, какими хотим быть. В этом смысле отсутствие движения вперед и вверх, конечно, действует разрушающе.

«ЕВРОПЕЙЦЫ ОТРИЦАЮТ БОГА И СТРЕМЯТСЯ К БЕССМЕРТИЮ

- В вашем фильме затрагивается столкновение исламской и европейской цивилизаций. И в Европе мы наблюдаем сейчас что-то похожее, хотя на другом уровне. Есть мнение, что ислам - очень агрессивный, бодрый, а Европа - более усталая, хрупкая…

- Это очень сложная большая тема… Но я не согласен с тем, что вы сказали. Мне кажется, эта борьба происходит совершенно на другом философском уровне. Европейский человек отрицает Бога и стремится к бессмертию. Медицина шагнула очень далеко: искусственное оплодотворение, замена органов… Можно представить, что скоро появятся и долгожители, а потом - и почти бессмертные люди. Но если нет смерти, то нет и Бога. Если мы хотим бессмертия, мы отрицаем загробную жизнь. А мусульмане Бога не хотят отрицать. Они не ищут бессмертия и доказывают это каждый раз самоподрывами. «Хочешь жить вечно? А вот он, я, твоя смерть, я несу ее на животе!» В этом смысле не надо думать, что европейцы усталые. Они не усталые, и очень много делают для продвижения в будущее своих фундаментальных концептов, и главный из них, конечно, продление жизни.

6 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ ПАВЛА ЛУНГИНА

«Такси-блюз» (1990)

«Луна-парк» (1992)

«Свадьба» (2000)

«Остров» (2006)

«Царь» (2009)

«Дама пик» (2016)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Павел Лунгин родился в 1949 году в семье Семена Лунгина (автора сценариев многих фильмов, в том числе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» и «Розыгрыш») и переводчицы Лилианны Лунгиной, открывшей для русского читателя романы Бориса Виана и сказки Астрид Линдгрен. Изначально пошел по стопам отца и писал сценарии - к таким фильмам, как «Конец императора тайги» и «Все наоборот». В конце 80-х получил возможность снять в качестве режиссера фильм «Такси-блюз» и был назван за него лучшим режиссером на Каннском кинофестивале. Долго жил и работал во Франции, снимая при участии французских продюсеров кино о России, его фильмы продолжали показывать в Канне («Свадьба» получила спецприз за лучший актерский ансамбль). В 2007 году стал лауреатом главной российской кинопремии «Ника» за фильм «Остров».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фильм «Братство» о выводе войск из Афганистана покажут в мае

Картина Павла Лунгина, вызвавшая споры и в среде ветеранов, и у парламентариев, получила прокатное удостоверение

Война в Афганистане унесла тысячи жизней наших бойцов и десятки тысяч жизней жителей страны, которой мы с 1979-го по 1989 годы «оказывали интернациональную помощь». Бывший глава ФСБ и депутат Госдумы нескольких созывов Николай Ковалёв, которого не стало 9 дней назад, выполнял в этой неспокойной южной республике государственные задания особой важности. А спустя годы предложил основу для сценария фильма Павла Лунгина. Опираясь на то, что видел и пережил сам (подробности).

ЕЩЕ

Сергей Степашин - о Николае Ковалёве: Он не был похож на "чекиста в кожанке". Орден Красной Звезды получил в Афганистане. И стал Героем фильма Павла Лунгина

Об этом экс-премьер и бывший шеф Лубянки рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"

В пятницу, 5 апреля, скончался депутат Госдумы и экс-директор ФСБ. Генерала армии Николая Ковалева наш обозреватель вспоминал с его бывшим начальником и сослуживцем... (подробности)