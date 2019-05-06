"Сокрытия фактов по авиакатастрофе не допустим". В Думе прокомментировали трагедию самолета SSJ-100 в Шереметьево

- Ваш коллега по комитету, летчик-космонавт Максим Сураев сегодня заявил в эфире, что не раз докладывал руководству комитета о неудовлетворительном техническом состоянии Суперджетов и о слабой подготовке их пилотов…

- По вопросам журналистов возникает ощущение, что все дело — в качестве данных самолетов. Но мое личное мнение таково: сейчас говорить о необходимости запрета на эксплуатацию Суперджетов — просто преступление. Я не слышал от коллеги по комитету заявлений о том, что эта модель самолета имеет конструктивные недоработки. На заседании комитета по транспорту с заместителем Минпромторга обсуждался предлагаемый министерством законопроект - он был связан с допуском иностранных пилотов на время технических испытаний самолетов. В рамках этого обсуждения говорили, в том числе, и о Суперджете. Есть ли у коллег данные по конструктивным недостаткам этой модели? У меня таких данных нет.

- То есть, профильный комитет Госдумы пока не предполагает выносить вопрос о запрете эксплуатации этих бортов на общее осуждение парламента?

- Лично я не слышал, чтобы Сураев поднимал вопрос на заседании комитета о неудовлетворительном техническом состоянии данного типа воздушных судов. Если есть такая стенограмма - хотел бы ее посмотреть. Сураев - специалист высокого уровня. Он летчик-космонавт, он Герой России. Если у него были достаточные данные о технической негодности этих воздушных судов - такой вопрос надо было поднимать не на заседании профильного Госдумы, а писать письма в Генпрокуратуру, Следственный комитет России и в Росавиацию. Чтобы приостанавливать эксплуатацию данной модели. Я не являюсь экспертом в области воздушного транспорта или авиастроения — и делать экспертные заключения по данной катастрофе не могу. Но точно знаю, что происшествия случаются и с самолетами других компаний — вот только что «Боинг» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. ЧП авиационные происходят периодически. Я сторонник того, чтобы все версии по гибели людей были отработаны.

Самолет "Сухой Суперджет" загорелся после аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево.Фото: REUTERS

- Какие именно?

- Следственный комитет по этому поводу заявление сделал. Первая — техническая неисправность судна. Вторая — ошибка пилотирования. Третья — ошибка диспетчерских служб. Четвертая - своевременность оповещения аварийно-спасательных служб о том, что совершается экстренная посадка. Пока на тех видеоматериалах, которые размещены в сети, виден загорающийся самолет, но рядом нет машин, которые начинают его тушить через несколько секунд. А каждая секунда опоздания могла стоить человеческой жизни. Вопрос слаженности работы наземных спасательных служб очень важен.

Дождемся итогов. Нужна расшифровка данных черных ящиков, которые уже найдены. Тогда причина крушения будет установлена — экипаж ведь сообщал о попадании молнии. Но я не сторонник того, чтобы верить или не верить этому. Я - сторонник всесторонней проверки.

- Но выводы должны быть сделаны не по одному-двум конкретным сотрудникам...

- Нужны выводы, насколько наши самолеты защищены от таких воздействий. И насколько самолеты других производителей подвержены воздействию молний. Вот когда все версии отрабатывают — тогда и раздавать всем сестрам по серьгам.

- Вопрос крушения этого воздушного судна станет номером один на первом же заседании комитета после майских праздников?

- В любом случае, мы будем учитывать результаты работы созданной госкомиссии. И данные Роспотребнадзора, который проведет внеплановую проверку и компании- производителя, и всех служб "Шереметьево". Меньше всего хочется, чтобы по итогам расследования виновным был назначен механик Иванов-Петров-Сидоров. После заключений от экспертного сообщества и по итогам расследования мы, в парламенте, будем принимать соответствующие решения. Если у кого-то возникнет желание о сокрытии каких-то фактов — постараемся этого не допустить.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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