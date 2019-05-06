В Госдуме призвали бить в наббат из-за отправки к берегам Ирана американских бомбардировщиков и авианосца

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что Вашингтон готовится к силовому сценарию с Тегераном.

- Советник Трампа по нацбезопасности снова говорит о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом никакой конкретики в объяснение не приводит. Подобные "сигналы", особенно после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и признания КСИР террористической организацией, ведут к дальнейшей дестабилизации и эскалации конфликта. США, очевидно, готовят обстановку и мировое сообщество к возможному силовому сценарию в регионе, - полагает он. - Ежедневно идет искажение информационного пространства. С подачи Запада фабрикуются сотни "новостей" антииранского содержания.

Говоря об опасности такого пути, депутат призывает бить тревогу на всех международных площадках.

- Нельзя бездействовать, необходимо "бить в наббат", формировать четкую позицию против такого поведения Вашингтона во всех международных организациях, в частности, БРИКС, большинство стран которой не устраивают США в качестве единственного полюса силы на планете, - отмечает Слуцкий.

Напомним, накануне Джон Болтон сообщил о решении направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят Ближний Восток и Северная Африка, ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков. Как говорится, "послать сигнал иранскому режиму".

- Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана, - сказано в заявлении советника Дональда Трампа по нацбезопасности.