Собянин пообщался с пилотом сгоревшего самолета рейса Москва - Мурманск
Выживших пассажиров и членов экипажа Sukhoi Superjet-100, который загорелся при посадке в Шереметьево, отправили в лучшие больницы Москвы. В частности, четыре человека направлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского, двое из них в реанимации, третий находится в состоянии между средней тяжестью и тяжелый. И пациент средней тяжести в обычном отделении. Об этом накануне рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она говорила, что у пострадавших в основном термичные травмы и отравление продуктами горения.
В институт Склифосовского также были направлены пострадавшие, в частности, и члены экипажа. Сегодня, 6 мая, проведать их приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичей. Проведал в Склифе пострадавших в аварии самолета. Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров, - рассказал в соцсетях мэр города.
Также Сергей Собянин добавил, что врачи делают все необходимое для выздоровления пострадавших.
- Поручил оказать им социальную и психологическую помощь, - сообщил мэр города.
Известно, что тела погибших перевезли из Шереметьево в бюро судмедэкспертизы "Царицыно". Для прибывающих родственников погибших организовывается необходимая поддержка.
Ранее стало известно, что прибыл еще один борт из Мурманска с родственниками погибших. На месте людям оказывают психологическую помощь.
А В ЭТО ВРЕМЯ
- Аэропорт Шереметьево в настоящее время работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу. Ограничения введены
до 18.00 мск в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета РФ. В аэропорту Шереметьево внесены коррективы в расписание рейсов, - сообщили в пресс-службе Шереметьево.
Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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