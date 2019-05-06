2019-05-06T16:14:08+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Прочитано в западных СМИ: «Самолет ударился о землю, дернулся вверх, снова ударился и оказался объят пламенем»

«КП» посмотрела, как реагирует на трагедию зарубежная пресса
Ася ХОВАНСКАЯ
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Все оценки и анализ еще впередиВсе оценки и анализ еще впередиФото: REUTERS
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Западные СМИ пока преимущественно только передают последние новости о трагедии в Шереметьево и описывают произошедшее. Все оценки и анализ еще впереди. Но кое-что уже есть.

USA Today (США):

- Это второй фатальный случай с SSJ-100. В 2012 году во время демонстрационного полета в Индонезии он врезался в гору, находящиеся на борту 45 человек погибли.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

AFP (Франция):

- Безопасность национальной авиации была как шахматная доска, и последний ужас рассматривается как большой подрыв и без того борющейся (за выживание) авиационной промышленности. Sukhoi Superjet-100 был первым гражданским самолетом, спроектированным в постсоветской России. Но в последние годы сообщалось о множестве технических проблем у самолета, и Россия пыталась убедить иностранных перевозчиков приобрести его.

The Telegraph (Британия):

- В ХХ веке катастрофы в Советском Союзе происходили, к сожалению, часто. Вызваны они были зачастую комбинацией погодных условий, относительно примитивного авиастроения по сравнению с западными стандартами и иногда неудачного принятия решения со стороны пилотов. Российский климат более экстремальный, чем в какой-либо другой стране. Полеты продолжаются круглый год, и к вызовам добавляются жесткая зима и летний шторм. Худший пример ошибки пилота - катастрофа рейса «Аэрофлота» Москва - Гонконг в 1994 году, когда капитан «Аэробуса-310» разрешил 16-летнему сыну сесть на свое место. Другие потери связаны предположительно с терроризмом. Национальный перевозчик «Аэрофлот» и его конкурент S7 Airlines высокоуважаемые. Используют в основном «Боинги» и «Аэробусы».

CNN (США):

- Шокирующее видео показывало самолет, который приближался к взлетно-посадочной полосе, ударился о землю, дернулся вверх, снова ударился и оказался объят пламенем. Как передает «Интерфакс», в катастрофе погиб американский гражданин. Командир корабля покидал самолет последним и выразил свои соболезнования пассажирам и их семьям.

«Суперджет» загорелся после приземления.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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