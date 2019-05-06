2019-05-06T17:31:34+03:00
Телевизор

На границе - три билборда хмурых

Настоящим подарком для киноманов станет телепремьера нашумевшего фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Сэм Рокуэлл и Фрэнсис МакДорманд получили за свои работы в фильме по «Оскару». Фото: Кадр из фильмаСэм Рокуэлл и Фрэнсис МакДорманд получили за свои работы в фильме по «Оскару». Фото: Кадр из фильма
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Ежегодно на премию "Оскар" претендуют множество картин, представляющих самые разные жанры, но чуть выше шансы на победу обычно у фильмов с острой социальной направленностью. Хочешь отхватить статуэтки - бичуй пороки и руби правду-матку, не забывая при этом о политкорректности. Год назад изрядную сумятицу в эту привычную схему внесла картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", снятая ирландским режиссером Мартином Макдона. Фильм, который поначалу кажется стандартной криминальной драмой, затем вдруг начинает жонглировать жанрами и настроениями, не теряя при этом столь важного для любой хорошей картины ритма. История о женщине, решившей найти убийц своей дочери, развивается совсем не так, как должна была бы, имей мы дело с чем-то традиционным и предсказуемым. Матерые киноманы были удивлены и восхищены тем, как ловко раскрутил автор сюжет, казавшийся на первых минутах столь банальным. И даже легкомысленное (а порой и наплевательское) отношение к политкорректности законопослушные американцы авторам простили - уж очень сильным и цельным получилось кино.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Русский трейлер .

На прошлогодней оскаровской церемонии "Три билборда..." были представлены в семи номинациях и победили в двух - "Лучшая актриса" (Фрэнсис МакДорманд) и "Лучший актер второго плана" (Сэм Рокуэлл). Конечно, наград могло быть и больше, но, с другой стороны, величие художественного произведения далеко не всегда определяется количеством завоеванных им призов. В конечном итоге главный трофей - интерес зрителей, который в данном случае не ослабевает даже спустя год после оскаровского триумфа и наверняка заставит многих пересмотреть фильм еще раз, теперь уже на телеэкране.

Первый канал, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", 10 мая, 23.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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