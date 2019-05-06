2019-05-06T17:31:34+03:00
Телевизор

Как двум сестрам поделить одного мужчину

Новая мелодрама "Вкус счастья" расскажет о непростом любовном треугольнике
Глеб ГУБАРЕВ
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Лера (Анна Кошмал, справа) даже не подозревала, что младшая сестра Наташа (Клавдия Дрозд) станет ее соперницей. Фото: Кадр из фильмаЛера (Анна Кошмал, справа) даже не подозревала, что младшая сестра Наташа (Клавдия Дрозд) станет ее соперницей. Фото: Кадр из фильма
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Канал "Россия", славящийся своими фирменными мелодрамами, в центре которых всегда история о девушке с трудной судьбой, на этот раз прыгнул выше головы. "Вкус счастья" - это рассказ сразу о двух девушках, и судьбы их легкими никак не назовешь.

Сестры Валерия и Наталья рано остались без родителей и вынуждены как-то выживать в суровых провинциальных условиях. Лера за гроши работает медсестрой в больнице, где почти никто не ценит ее очевидный талант, а Наташа трудится официанткой в ресторане, в котором посетители чаще делают ей непристойные предложения, чем дают хорошие чаевые. У Наташи есть воздыхатель, но он всего лишь автослесарь, и для нее это не вариант - "не мой сайз", как говорит девушка. Лера тоже никак не может встретить мужчину своего "сайза", то бишь калибра, пока в больницу из столицы не приезжает молодой, талантливый и знаменитый хирург по имени Дмитрий. Ну как в такого не влюбиться? Правда, этот вопрос задает себя не только Лера, но и Наташа, которая также знакомится с заезжим доктором и становится жертвой его мощного медицинского обаяния. Вот тут-то и начинаются проблемы, с которыми сестры, прежде жившие душа в душу, не были знакомы.

Главные роли в фильме сыграли Анна Кошмал (Лера), Клавдия Дрозд (Наташа) и Александр Пашков (Дмитрий). Которую из сестер выберет Дмитрий, мы узнаем очень быстро - все четыре серии зрителям покажут в один день.

Россия 1, "Вкус счастья", 12 мая, 15.50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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