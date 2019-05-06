Находится ли под угрозой Евровидение 2019 из-за ракетных ударов Израиля

В ночь на 5 мая, за день до начала священного для мусульман месяца Рамадан (когда, по традиции, должны прекращаться войны), возобновился конфликт на границе Израиля с Палестиной.

На сей раз все началось все с провокации: в Секторе Газа снайпер из палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ. - Ред.) открыл огонь по израильским пограничникам, ранив двух солдат. Так, по крайней мере, утверждает Тель-Авив. Затем стороны перешли к обмену ракетными ударами. Сектор Газа, по сути - сплошная городская застройка, где можно скрытно перебросить к границе портативные пусковые комплексы прямо в кузовах неприметных гражданских грузовичков.

В итоге Палестина выпустила по Израилю 600 ракет (из которых треть была перехвачена силами ПВО). Тель-Авив ответил вполовину меньшим количеством. Но поскольку оружие у него куда совершеннее, жертв по ту сторону было намного больше. Сообщается о более чем 20 погибших палестинцах. К счастью, большой войны удалось избежать - при посредничестве соседнего Египта огонь все же договорились прекратить. Но проблемы остаются. 14-18 мая международный песенный конкурс «Евровидение» будет проходить как раз в Тель-Авиве. До его южных пригородов от Сектора Газа - каких-то 50 километров. И при прежних обострениях арабские реактивные снаряды туда долетали. Так что в случае нового витка палестино-израильского противостояния «Евровидение» из соображений безопасности возможно придется отметить.