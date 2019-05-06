Жириновский - о катастрофе в Шереметьево: Повесить замки на багажных полках и запретить полеты в плохую погоду!

Владимир Жириновский в отличие от многих предлагает запретить не эксплуатацию Sukhoi Superjet 100, а полеты в плохую погоду.

- Любые ухудшения погоды – основание для отмены полетов. Нужно запретить взлеты и посадки, ввести правило – плохие метеоусловия, сразу аэропорт закрывается, а лайнеры уходят в другие воздушные гавани, где не так опасно. Мы этим самым спасем жизни людей. Пусть они несколько часов прождут на чемоданах, полетят с пересадкой, но будут живы и здоровы, - подчеркивает лидер ЛДПР.

Еще один совет: установить замки на багажных полках, чтобы пассажиры не кидались спасать ручную кладь ценою в человеческую жизнь.

- Можно установить автоматически блокирующиеся замки на багажных отсеках в самолетах, чтобы не возникало соблазна спасать свой чемодан или сумку ценой здоровья или жизни другого пассажира. Ни один чемодан не стоит жизни человека. В случае любой опасности забудьте все и бегите к выходу! - призывает ВВЖ.

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Скоропалительных выводов о Суперджете, по его словам, сейчас делать не стоит.

- Нужно понимать, что стало причиной катастрофы – молния или техническая готовность модели к полетам. Споры о конструкции Суперджета были еще на стадии разработки. Это совсем молодой самолет. Почему мы перешли на Суперджет 100, в котором масса импортных составляющих? Все это последствия массовой приватизации, когда наши авиационные предприятия попали в руки иностранцев. Мы потеряли большое количество инженеров и конструкторов, они уехали за границу, а кто строил Суперджет 100? Самолеты выходят, но там видимо, есть недостатки, из-за которых происходят катастрофы. Тут надо все в совокупности взять и проанализировать. Но паниковать тоже не нужно. Самолеты всех компаний и производителей изредка падают. Это всегда трагедия, но сперва нужно разобраться в причинах конкретного происшествия. По одной аварии нельзя делать выводы о самолете в целом. «Боинги» падают по 5 штук в год, но считаются лучшими самолетами в мире, - заключил Жириновский.

Наивные вопросы о трагедии в Шереметьеве: что стало причиной катастрофы 00:00 00:00

В воскресенье вечером вылетевший из Москвы в Мурманск самолет «Аэрофлота» SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, 37 удалось спасти.