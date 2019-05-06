2019-05-06T20:39:36+03:00
Общество

Жириновский - о катастрофе в Шереметьево: Повесить замки на багажных полках и запретить полеты в плохую погоду!

Лидер ЛДПР дал советы, как избежать подобных трагедий [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments39
Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Владимир Жириновский в отличие от многих предлагает запретить не эксплуатацию Sukhoi Superjet 100, а полеты в плохую погоду.

- Любые ухудшения погоды – основание для отмены полетов. Нужно запретить взлеты и посадки, ввести правило – плохие метеоусловия, сразу аэропорт закрывается, а лайнеры уходят в другие воздушные гавани, где не так опасно. Мы этим самым спасем жизни людей. Пусть они несколько часов прождут на чемоданах, полетят с пересадкой, но будут живы и здоровы, - подчеркивает лидер ЛДПР.

Еще один совет: установить замки на багажных полках, чтобы пассажиры не кидались спасать ручную кладь ценою в человеческую жизнь.

- Можно установить автоматически блокирующиеся замки на багажных отсеках в самолетах, чтобы не возникало соблазна спасать свой чемодан или сумку ценой здоровья или жизни другого пассажира. Ни один чемодан не стоит жизни человека. В случае любой опасности забудьте все и бегите к выходу! - призывает ВВЖ.

«Синдром ведра с болтами»: что не так с нашим «Суперджетом» и кто ответит за гибель 41 человека

00:00
00:00

Скоропалительных выводов о Суперджете, по его словам, сейчас делать не стоит.

- Нужно понимать, что стало причиной катастрофы – молния или техническая готовность модели к полетам. Споры о конструкции Суперджета были еще на стадии разработки. Это совсем молодой самолет. Почему мы перешли на Суперджет 100, в котором масса импортных составляющих? Все это последствия массовой приватизации, когда наши авиационные предприятия попали в руки иностранцев. Мы потеряли большое количество инженеров и конструкторов, они уехали за границу, а кто строил Суперджет 100? Самолеты выходят, но там видимо, есть недостатки, из-за которых происходят катастрофы. Тут надо все в совокупности взять и проанализировать. Но паниковать тоже не нужно. Самолеты всех компаний и производителей изредка падают. Это всегда трагедия, но сперва нужно разобраться в причинах конкретного происшествия. По одной аварии нельзя делать выводы о самолете в целом. «Боинги» падают по 5 штук в год, но считаются лучшими самолетами в мире, - заключил Жириновский.

Наивные вопросы о трагедии в Шереметьеве: что стало причиной катастрофы

00:00
00:00

В воскресенье вечером вылетевший из Москвы в Мурманск самолет «Аэрофлота» SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, 37 удалось спасти.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин призвал ускорить создание в России защиты от гиперзвукового оружия
Фондовые индексы США обвалились после провальных торговых переговоров с Китаем
В самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль
Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина попала в больницу в критическом состоянии
Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов
Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20
Никаких внебрачных детей: Роналдо сделал вазэктомию, чтобы избежать судов по алиментам
Путин провел встречу с главой МИД Китая в Сочи
Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше середины августа
Ушаков заявил, что запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите G20 не поступало
Минсельхоз назвал правила ввоза хамона в Россию
Великобритания сменит посла в России
Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160
Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса
В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять
Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина