Что будет, если Россию отключат от Интернета — рассказал советник президента России

ВЦИОМ провел опрос на тему: представляют ли россияне свою жизнь без Интернета. Мнения распределились почти поровну: 48% респондентов заявили, что это станет для них серьезным испытанием, 52% считают, что легко обойдутся без сети. Совершенно не смогут жить без Интернета 11% опрошенных, правда среди 18-летних таких 40%. Опрос помимо этого показал, что 84% наших сограждан регулярно заглядывают в глобальную сеть.

Так какая же из половин нашего общества более права: заявляющие, что мы легко обойдемся без сети, или уверенные, что без нее жить будет труднее? Свой взгляд на этот вопрос для «КП» изложил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

- Отключение Интернета в сегодняшнем мире сродни отключению электричества. Все радикально изменится. У нас не будет телевизора (сейчас Россия перешла на цифровое ТВ, картинка передается через сеть). У нас не будет возможности позвонить ни по мобильному, ни по стационарному телефону. Перестанут проходить многие платежи. Отключится огромное количество каких-то бытовых функций и предметов, о которых мы даже не догадывались, что они связаны с сетью и работают благодаря ей. Поэтому когда люди отвечают, что при отключении Интернета ничего не изменится — они не лукавят. Они имеют в виду, что спокойно обойдутся без соцсетей или электронной почты. Но не догадываются, что сейчас на глобальную сеть технологически завязано очень многое.

Кстати, по мнению омбудсмена, отключить Россию от сети практически абсолютно невозможно, если только мы сами не захотим себя изолировать. Трафики идут по всему миру, Интернет — это огромное количество соединенных сетей, у каждой из которых есть свой хозяин, и невозможно всем приказать изолировать рунет.

«Можно только самим отключиться от сети и остаться в своем Интранете», - полагает Мариничев.