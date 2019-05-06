Мишустин пообещал Путину создать реестр населения России

- Мы подвели окончательный итог – в 2018 году в консолидированный бюджет поступило 21,3 триллиона рублей, что на 23 процента выше соответствующего 2017 года, - начал с больших цифр доклад президенту о работе ведомства глава ФНС Михаил Мишустин.

- Почти на 30, - оценил Владимир Путин.

- 23 в консолидированный бюджет и, совершенно верно, 30 в федеральный бюджет. - продолжил Мишустин. - И этот тренд продолжается и в I квартале 2019 года. По страховым взносам тоже плюс достаточно заметный – плюс 10 процентов. И НДС – он традиционно уже много лет держится, в этом смысле достаточно устойчивый тренд собираемости, – 11 процентов плюсом.

- А НДПИ? - уточнил президент. - Я почему спросил – потому что мы находимся в процессе налогового манёвра. НДПИ у нас сколько?

- По НДПИ в I квартале 2019 года поступления 1 триллион 478 миллиардов. Это плюс 15,8 процента к соответствующему периоду – I кварталу 2018 года. По налоговым доходам мы видим достаточную стабильность поступлений, и по показателям все идет по плану.

- А что происходит с самозанятыми? - продолжил задавать вопросы Путин. - В нескольких регионах мы начали этот эксперимент: Москва, Московская область, Татарстан.

- Эксперимент движется, - ответил глава ФНС. - У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей – это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нём зарегистрировались, так называемая легализация идёт. Мы считаем, что он достаточно успешно продвигается.

Мишустин рассказал, что эта работа идет и с различными интернет-платформами.

- Мы фактически позволяем агрегаторам, которые предоставляют услуги, это Яндекс.Такси, Сбербанк и многие другие, – на нашем сайте и в мобильном приложении даём такую возможность дать своё окно для тех, кто официально регистрируется: он может сразу стать соответствующим пользователем любой системы агрегаторов, которые есть. Много регионов сегодня просят нас о том, чтобы мы расширили рамки этого эксперимента, многие хотят, чтобы также у них такая возможность была введена.

- Количество кассовых аппаратов увеличивается? - спросил президент. - И как люди пользуются теми льготами, которые им предоставлены при приобретении кассовых аппаратов?

- В среднем оно увеличилось с дореформенного парка в два раза, - доложил Мишустин. - У нас порядка более чем 2,3 миллиона кассовых аппаратов по стране и более чем 800 тысяч юридических лиц их установили. очень важно, многие сегодня ждут, что мы, как мы и обещали, отменим декларации, которые связаны так или иначе с ведением бизнеса, в случае если компания использует кассовый аппарат на упрощённой системе налогообложения. Такие инициативы готовятся.

Отдельно глава ФНС рассказал о работе с ЗАГСами - фактически революционном изменении.

- Раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении, - начал он издалека. - Сегодня единая облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой. Мы фиксируем уже где-то 2 миллиона 700 тысяч записей актов гражданского состояния, которые с 1 октября 2018 года случились.

- У вас глубина где-то восемь лет, да? - уточнил Путин.

- На сегодняшний день в онлайне мы начали с 1 октября 2018 года, но если всё будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдёт ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения России.