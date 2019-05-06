2019-05-06T18:15:25+03:00
Общество

6 сериалов для майских праздников: что обязательно стоит посмотреть

Май приятен не только двумя сокращенными рабочими неделями, но и большим количеством сериальных новинок! Вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы расскажем, продолжение каких сериалов точно стоит ждать этой весной
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Игра престолов (8 сезон)

Финальный сезон «Игры престолов», главного сериала последнего десятилетия, уже стартовал на FOX, и на ivi можно посмотреть три новые серии. Следующие будут выходить по вторникам, сразу после эфира на телеканале, который тоже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра. В 8 сезоне поклонников сериала ждет самая грандиозная битва, которую когда-либо снимали для телевидения, и ответ на главный вопрос – кто же займет Железный трон.

Чи (2 сезон)

Один из самых грустных и в то же время жизнеутверждающих сериалов нашего времени. Сюжет рассказывает о группе чернокожих подростков, растущих на юге Чикаго. Жизнь в гетто нелегка: с самого детства местным детям приходится работать и принимать взрослые решения, чтобы выжить и чего-то добиться.

Американские боги (2 сезон)

Пройдя затянувшийся производственный ад, шоу всё же продолжило свое повествование, что не может не радовать. Визуальное пиршество о войне старых и новых богов за любовь своих поклонников, что может быть эпичнее, масштабнее и зрелищнее? Разве что финал “Игры престолов”.

Доктор Хэрроу (2 сезон)

Очередная судебно-детективная многосерийная драма, главным героем которой выступает гениальный австралийский патологоанатоме Даниэль Хэрроу. Хэрроу не признает авторитетов и нераскрытых дел, так что новый сезон обещает быть захватывающим.

Агенты «Щ.И.Т.» (6 сезон)

Сериал, который борется за любовь фанатов вселенной Marvel на уровне с полным метром. И не менее интересен! Сквозной сюжет шоу охватывает всю хронологию экранизированных комиксов, и в том числе историю Мстителей. Будет особенно интересно узнать, как события фильма «Мстители: Финал» отразятся на судьбе главных героев сериала.

Тайная власть (2 сезон)

И на десерт шпионский триллер с Марком Стронгом в главной роли. Десятилетие назад первоклассный спецагент британской разведки Макс Истон оставил службу и посвятил время умиротворенной жизни в Провансе с женой и дочерьми. Несмотря на обещание оставить службу, герою приходится вернувшийся, чтобы отомстить за смерть старшего сына. Парень мечтал пойти по стопам отца и поплатился за это решение жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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