Тест «КП»: Что ты знаешь о подвигах Великой войны
Проверьте уровень своих знаний о подвигах, которые совершали ваши отцы и деды в Великую Отечественную. Для человека, хотя бы немного знающего историю своей страны, это не составит труда
За каждой фронтовой наградой всегда стоит подвиг
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1Александр Матросов:
Александр Матросов
Правильный ответ:Александр Матросов закрыл амбразуру дзота собственным телом.
2Николай Гастелло:
Николай Гастелло
Правильный ответ:Николай Гастелло направил свой горящий самолет в колонну немецкой техники.
3Николай Кузнецов:
Николай Кузнецов
Правильный ответ:Николай Кузнецов осуществлял разведку и диверсии в глубоком тылу фашистов под видом немецкого офицера.
4Яков Павлов:
Яков Павлов
Правильный ответ:Яков Павлов возглавил оборону дома в Сталинграде, который немцы так и не смогли взять.
5Иван Кожедуб:
Иван Кожедуб
Правильный ответ:Иван Кожедуб сбил 62 вражеских самолета и еще 2 американских истребителя над Берлином, которые внезапно его атаковали.
6Александр Маринеско:
Александр Маринеско
Правильный ответ:Александр Маринеско совершил «атаку века» и потопил крупнейший транспорт с немецкими подводникам.
7Ульяна Громова:
Ульяна Громова
Правильный ответ:Ульяна Громова была одним из руководителей подпольной «Молодой гвардии», выдержала страшные пытки, была казнена фашистами, но не выдала товарищей.
8Цезарь Куников:
Цезарь Куников
Правильный ответ:Цезарь Куников возглавил ночной десант на «Малую землю», захватив плацдарм под носом у немцев почти без потерь.
9Марат Казей, пионер-герой:
Марат Казей
Правильный ответ:Марат Казей подорвал себя вместе с фашистами гранатой при попытке взять его в плен.
10Егоров и Кантария:
Егоров и Кантария
Правильный ответ:Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы на поверженный, но еще сопротивлявшийся рейхстаг в Берлине.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ни одного правильного ответа. Вы уверены, что существуете?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Скажите, в какой стране Вы живете и в какой семье воспитывались. Или Вас буквально вчера подбросили инопланетяне.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы имеете представление о героизме наших солдат и офицеров в Великую Отечественную, но могли бы знать их подвиги и получше.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Уровень Ваших знаний по теме достаточно приличный. Но помните, что совершенству, особенно, в таком вопросе нет предела.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поздравляем, Вы знаете о подвиге нашего народа все или почти все. Вы - достойный потомок своих предков.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Не знаю, заметили ли вы, что в этих вариантах ответов нет ни одного подвига, который был бы выдуман. Все это было, происходило, просто другие подвиги совершали другие люди. Более 11 тысяч советских людей были удостоены звания Герой Советского Союза, около миллиона награждены орденом Славы 3-й степени, десятки тысяч - орденом Славы -2-й степени, а 2672 человека стали полными кавалерами этого ордена. И за каждой, даже не такой высокой, а за любой фронтовой наградой всегда стоит подвиг. Наших с вами предков.
ИСТОЧНИК KP.RU