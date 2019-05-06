Тест «КП»: Что ты знаешь о подвигах Великой войны

Дети, которых спас заживо сгоревший летчик Мамкин, уже больше 70 лет продолжают бороться за память о нем

Воронежский летчик в 1944 году спас 90 детей ценой собственной жизни. Все они назвали себя "детьми Мамкина" и хотят, чтобы летчику дали звание Героя СССР