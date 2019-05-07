Впереди лето – выбираем идеальный смартфон

Приближается долгожданная пора отдыха, солнца, тепла и поездок на природу. В современных реалиях смартфон – неотъемлемый гаджет для повседневной жизни. Но даже несмотря на то, что современные гаджеты – устройства, безусловно, всепогодные и всесезонные, в каждое время года есть свои особенности их использования.

Как ни крути, летом мы больше времени проводим на свежем воздухе, где не будет доступа к электричеству. Носить вместе с телефоном зачастую тяжелое внешнее зарядное устройство удобно далеко не всегда. В таких условиях емкость аккумулятора (итак немаловажный параметр при выборе смартфона) приобретает еще более важное значение, ведь остаться с разряженной батарей в самый неподходящий момент – удовольствие весьма сомнительное.

Другая очень важная характеристика – размер экрана. Если несколько лет назад модели с дисплеем 6-6.5 дюймов считались «лопатами», то теперь ситуация меняется и именно такая диагональ постепенно становится самой популярной. Всё дело в новом вытянутом соотношении сторон экрана 19:9 и том, что теперь технологии позволяют производителям задействовать по максимуму переднюю поверхность гаджетов. Благодаря этому, модель с 6-дюймовым экраном сейчас может иметь такие же габариты, как и среднестатистический 5-дюймовый смартфон несколько лет назад. Для «летнего использования» смартфон с большим 6-6.5-дюймовым дисплеем в 2019-м году, пожалуй, будет самым оптимальным выбором – на таком и фильмы в дороге смотреть удобно, и фото родственникам и друзьям показывать.

Пространство для файлов, как известно, иногда имеет свойство внезапно заканчиваться, поэтому хорошо, если в вашем устройстве будет возможность расширить внутреннюю память с помощью карт microSD. В этом случае для основных данных вполне хватит 32 или даже 16 Гб встроенной памяти. Обязательно стоит обратить внимание и на общий уровень производительности – его должно быть достаточно для комфортной работы. Если фотографируете, то, разумеется, присмотритесь к камере, ведь даже среди недорогих устройств можно найти модели с приличным уровнем съемки.

Один из подходящих вариантов для тех, кто собирается начать лето с новым смартфоном – Vivo Y91С. Эта модель объединяет в себе неплохие характеристики, мощную батарею, красивый продуманный дизайн и весьма приятную цену.

Смартфон оснащен большим 6.22-дюймовым безрамочным экраном, который занимает почти 90% площади корпуса. Аппарат очень стильно выглядит и отлично лежит в руке, а возможности управлять смартфоном жестами и разблокировать его по лицу делают работу с устройством очень удобной. Кстати, стоит сказать и о том, что дисплей в смартфоне Vivo с IPS-матрицей: это означает, что углы обзора будут хорошими и без искажений цвета, а запаса яркости вам хватит даже в ясную солнечную погоду. Главное только, чтобы погода этим летом не подвела!

Благодаря аккумулятору с повышенной емкостью (4030 mAh) и продуманному энергопотреблению, Vivo Y91С способен работать до 25 часов в режиме разговора или до 28 дней в режиме ожидания. В реальных условиях использования при средней нагрузке – это до двух дней работы без подзарядки. Но даже если вы очень активный пользователь и практически не отходите от смартфона, Vivo Y91С не разрядится за пару часов активного использования, как это случается с другими девайсами.

Камера в смартфоне Vivo тоже довольно качественная – для снимков в соцсетях ее будет вполне достаточно. 13-мегапиксельный модуль и алгоритмы искусственного интеллекта, которые автоматически улучшающие цвет и черты лица, получают добиваться хорошего результата без использования дополнительных ручных настроек.

Для фото, видео, приложений и других файлов в Vivo Y91С есть 32 Гб встроенной памяти, но при необходимости ее можно расширить с помощью карт памяти аж до 256 Гб – точно хватит на всё. Хороший уровень быстродействия в смартфоне обеспечивают энергоэффективный восьмиядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти – пользоваться устройством легко и удобно, ведь приложения открываются и работают быстро. С большинством игр смартфон также справляется «на ура», и даже самые требовательные игры будут запускаться, правда, уже не на топовых настройках графики.

Vivo Y91С поддерживает последнюю версию Bluetooth (5.0) и работу в сетях 4G LTE. Кроме того, смартфон оснащен сразу тремя системами спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС и китайской BeiDou) и электронным компасом для ориентирования на местности, поэтому с ним вы точно не должны заблудиться ни на каких лесных тропинках. Из других особенностей также можно отметить поддержку работы двух SIM-карт, при этом между второй SIM-картой и картой памяти выбирать не придется, так как для них в смартфоне предусмотрено три слота, а не два, как это часто бывает.

И, пожалуй, самая приятная деталь в Vivo Y91С. Его рекомендованная стоимость – всего 8 990 рублей. За такую добротную модель с множеством функций – это действительно очень недорого. Выбирайте одну из двух насыщенных градиентных расцветок («черный океан» или «красный закат») и вперед к ярким летним приключениям!