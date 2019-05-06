2019-05-06T21:27:49+03:00
Общество

Вместо хлеба - Сталин и твиты Божены

До чего доведет градус злости и раздражения, который в нас все выше
Никита ИСАЕВ@radio_kpполитик
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Общество сознательно недокармливают не только от жадности, но и, есть подозрение, по какой-то стратегической причинеОбщество сознательно недокармливают не только от жадности, но и, есть подозрение, по какой-то стратегической причинеФото: Михаил ФРОЛОВ
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О сегодняшней злости человеческой. Не о политике. Вернее не только о ней. В политике её лощёные участники в галстуках и своих дурацких костюмах худо-бедно научились быть взвешенными и воспитанными, и демонстрация злости лишь их театральный приём для всё более закипающего от злости общества. И то дозировано. Далее это играет тебе в минус. Этот цирк с конями позволен лишь Жириновскому у Соловьева.

Я не знаю как это происходило у нас раньше, и не готов в своих измышлениях идти по пути логики тезиса «вот в наше время». Но на моём более-менее сознательному веку, кажется, мы живём в самом ожесточённом обществе. Я помню развал СССР 13-летним мальчиком. И как раз этот коллапс оказал влияние на формирование моих жизненных целей и устремлений. Это было злое время. Злое кругом, в семье, в школе, в футбольной секции. Когда нет пищи, видимо, что-то происходит такое в организме человека, делающее его злым. Я ушёл тогда из дома. Сложный возраст, помноженный на ожесточение вокруг, сделал своё дело.

Но даже те годы я не готов сравнить с сегодняшней общественной и индивидуальной злостью. Может даже ненавистью. И я никак не пойму - это искусственно создаваемое напряжение или тому есть объективные причины безотносительно государства. Телевизор выдаёт нам только злой общественно-политический продукт (злая политика, разборки у Малахова, сериалы про ментов) почище программы «Максимум» нулевых; в церкви я вижу обозлённых людей, в основном в возрасте, ты уже на входе чувствуешь себя виноватым что здесь оказался, ибо они чисты, а ты грешен; этот бесконечный Сталин, которого нам пихают под разными соусами каждую неделю - 77% его хотят, мол, вот вы развалили страну, а он её создал и прочая лабуда, видимо ласкающая чей-то слух про сильную руку. Донбасс обстреливают, сирийские дети умирают, фашизм не пройдёт, твиты Божены и прочая повестка. И все вроде искусственно.

А может и правда сосёт у народа от голода под ложечкой? У нас ведь не 19 миллионов нищих. У нас почти вся страна провалилась в духовную нищету. Я видел нашу страну когда проехал в прошлом году от Москвы до Сахалина на машине, и имею право говорить о наших людях лучше всех этих записных экспертов с телевизора. Я видел мужиков без работы и смысла, придумывающих названия ракетам, о чем их просил президент. Я видел людей с опущенными головами. Без понимания жизни. И собственно без желания жить. Их гораздо больше 19 миллионов.

И что им остаётся? Только быть злыми. Пока лишь на кухне и в комментариях в соцсетях. Но то как натравливают наше общество друг на друга, наводит на мысль, что, похоже, нас к чему-то готовят. Так же как и, при наличии безумных нефтяных денег у государства, закрывают заводы, людей выгоняют на улицу без куска хлеба, не дают развивать собственное дело на своей же земле, общество сознательно недокармливают не только от жадности, но и, есть подозрение, по какой-то стратегической причине.

Может, потому, что злой народ хорошо воюет и идёт на заклание? Иногда даже с радостью...

ИСТОЧНИК KP.RU

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