Пострадавшие в авиакатастрофе в Шереметьево попросили Евангелие

В понедельник утром Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево и обещал направить в больницы священников для духовной поддержки.

В тот же день протоиерей Роман Бацман и сестры милосердия навестили пострадавших в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Он является настоятелем храмов Живоначальной Троицы и Воскресения Христова при этой клинике.

Батюшка пообщался с пациентами, среди которых - трое членов экипажа SSJ 100, передал им от лица предстоятеля РПЦ пожелания скорейшего выздоровления, подарки и уточнил их нужды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

- Мы были в реанимации, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Двоих мужчин перевели из реанимации в ожоговое отделение. Они себя чувствуют удовлетворительно, но пребывают в шоке и пока не понимают, что им конкретно нужно. Правда, Евангелие попросили оставить. Я навещу их вечером, когда им будет легче побеседовать, - рассказал отец Роман. Навещать их он теперь будет регулярно.

В ближайшее время священнослужители проведают и раненых, отправленных в ожоговый центр НИИ им А.В. Вишневского.

А в Москву для поддержки родных погибших и пострадавших прилетит митрополит Мурманский Митрофан. Во всех храмах Мурманской епархии идут заупокойные богослужения по жертвам трагедии.

В воскресенье вечером вылетевший из Москвы в Мурманск самолет "Аэрофлота" SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево и загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, 37 удалось спасти. По данным Минздрава, в больницах Москвы остаются 9 пострадавших.

Самолет загорелся при посадке в Шереметьево.

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