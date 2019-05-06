2019-05-06T22:03:42+03:00
Политика

Рассказать бы Гоголю про эту жизнь убогую...

Спецкор "КП" отвечает на вопрос: Почему Украина так спешит извести русский язык?
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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У ребенка с одним только украинским языком будет два пути. Либо он навеки привязан к своей сельскохозяйственной «державе». Либо с младости готовится ее покинутьУ ребенка с одним только украинским языком будет два пути. Либо он навеки привязан к своей сельскохозяйственной «державе». Либо с младости готовится ее покинутьФото: EAST NEWS
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Накануне майдана, осенью 2013 года, одна социологическая фирма провела «полевое» исследование во всех регионах Украины. Анкеты были в двух экземплярах - на русском и украинском. И даже в самых западенских регионах 80% анкет были заполнены на русском языке…

В таких условиях отказываться от русского языка - а такой закон подписал Порошенко - безумие. Необъяснимое. На планете 13 двуязычных стран - от Канады до Филиппин. Семь стран, где официально три и более языков - от Нидерландов до Новой Зеландии. Куда спешит Украина?

Она спешит преодолевать трудности. И если в науке - в физике или математике - украинский язык еще можно пережить, то что делать с другими сферами жизни? Киевские врачи с горькой усмешкой предлагают бригадам «Скорой» изучать в свободную минутку «Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами». Там много удивительных слов, выдуманных недавно:

Амбулатория - прихідня

Аммиак - смородець

Аптека - комора, сховище

Бактерициды - паличковбивники

Бинт - повій

Бюллетень - обіжник, повідомник

Вакцина - щепа, щепина

Ванная - купільник, купільниця

Вещество - твориво

Вещество пищевое - кормина

Вирус - дрібень, дрібець и так далее.

А что будет с украинской атомной энергетикой?

Она русскоязычная по определению - от сотрудников до техдокументации на сотне атомных объектов, хранилищ.

Надеюсь, «языковые инспекторы», обязанные следить за исполнением нового закона о едином госязыке, туда не доберутся. Хочется верить - сообразят, что будет плохо всем. Скорее всего, в ближайшем будущем АЭС останутся последними действующими объектами высоких технологий в стране вышиванок, мовы, гопака простого и боевого.

Будущее под вопросом. У ребенка с одним только украинским языком будет два пути. Либо он навеки привязан к своей сельскохозяйственной «державе». Либо с младости готовится ее покинуть, овладев примитивной профессией, не требующей высшего образования. Что уже происходит с поколением «заробитчан» из некогда современной, промышленной УССР. Которая растеряла весь свой потенциал, превратившись в страну - донора рабочей силы. Странно, что пример Молдавии, где растет уже второе поколение молодежи с «отцами-плиточниками в отъезде», ничему не научил Украину. Да и не мог научить.

У нынешних западных «добрых друзей» Украины нет задачи сделать из нее успешное современное государство. Им нужен всего лишь проект «Антироссия». А все его издержки - проблемы самих украинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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