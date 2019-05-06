«Экономят на всем, вот вам и авиакатастрофы!»: гендиректор Ассоциации «Аэропорт» о сгоревшем в Шереметьево лайнере

В причинах авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево», которая унесла жизни 41 человека, сейчас пытаются разобраться не только следователи, но и эксперты в области авиации и техники безопасности. Мнения разнятся, но цель у всех одна: такое не должно повториться. О том, как устроена работа аэропортов, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт». Он ответил на вопросы ведущей Елены Афониной. Полную запись передачи можно прослушать на сайте Радио "Комсомольская правда". Мы публикуем самые интересные моменты интервью.

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- Виктор Иванович, есть нормативы ликвидации ЧС наземными службами?

- Есть Федеральные авиационные правила обеспечения пожарной системы и обеспечения поисково-спасательных работ. Нормы, требования, положения существуют. Это общие правила. Но к каждому аэропорту предъявляются свои требования. Если для «Шереметьево», например, требуется 20 машин, то для регионального аэропорта требуются две-три пожарных машины.

- В какой момент наземные службы понимают, что потребуется их помощь?

- Цепочка примерно такая. Командир корабля сообщает на землю диспетчеру, что у него нештатная ситуация. Он просит, чтобы ему дали запасной аэродром или аэродром, откуда он вылетал. У него идет экстренное возвращение. Диспетчер, получив такую информацию, передает ее руководителю полетов. Тот связывается со службами специальными в аэропорту и предупреждает, что через такое-то время будет произведена аварийная посадка воздушного судна по таким-то причинам. И у кромки ВПП (взлетно-посадочной полосы Ред.) должны уже в дежурном состоянии находиться слева и справа и пожарные машины, и машины скорой помощи, и машины буксировщики, если нужно будет эвакуировать воздушное судно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

- Они были в этом случае?

- Я не знаю. Не было съемок. А то, что сейчас проводит экспертизу комиссия, которая была создана, она нам должна сказать об этом.

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- А почему не была вспенена посадочная полоса?

- А зачем? ВПП обрабатывается только в том случае, если командир сообщит, что у него, например, не выпускается шасси, что он может садиться на брюшко. Тогда нужно сократить силу трения, от которой может потом загореться и двигатель, и топливо, для этого нужно обрабатывать ВПП. Здесь такого не было.

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- Наземные службы в данной ситуации, судя по видео, допустили некий просчет?

- Я не могу точно сказать, был ли он. Мы видели только, как село воздушное судно и как там разгорелся факел. И еще видели, как спасались люди по надувному трапу. Люди бежали. Их должны были сопроводить работники аэропорта или в автобус, или куда-то отвести. Была ведь угроза взрыва. Тогда бы погибли и эти люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

- Люди считают, что владельцы самолетов больше думают о коммерции, чем о безопасности.

- Доля истины в этом есть, к сожалению. Коммерция забирает свое. Техника и оборудование – довольно дорогое удовольствие. Хорошая пожарная машина стоит более 2-3 млн. долларов. Но это действительно машина, которая обеспечивает и скорость, и объем. Но иногда лучше поставить палатку и торговать пирожками, чем вложить эти деньги сюда. В любом уставе акционерного общества записано: в первую очередь – извлечение прибыли.

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- В данном случае можно сказать, что какая-то финансовая составляющая сыграла свою роковую роль?

- Безусловно. Здесь нужно разбирать вину и авиакомпании, и наземных служб. Не секрет, что сегодня экономия идет по всем направлениям. Лишний раз двигатель не заведут, отказываются от каких-то услуг. Было авиапроисшествие, когда не произвели обработку самолета от обледенения. В нынешней ситуации – мы же не знаем, где взяли метео.

Напомним борт «Москва-Мурманск» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» вечером, 5 мая. Пожар унес жизни 41 человека, в том числе двоих детей. В списке жертв только один член экипажа – 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. Молодой человек ценой собственной жизни спасал пассажиров. По предварительным данным, авиакатастрофу спровоцировал удар молнии.

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