Ясный мой фильм, ты напиши мне

На канале «Россия 1» - очередной сериал о женщине с трудной судьбой, и не было бы особых причин выделять его на фоне остальных, кабы не обилие музыки, причем в исполнении конкретной артистки - Татьяны Булановой. А так как повествует фильм о пути на большую сцену молодой эстрадной певицы, возник законный вопрос - уж не биографию ли самой Татьяны мы смотрим? Тем более что зовут героиню, сыгранную актрисой Дарьей Щербаковой, тоже Татьяна.

Создатели, однако, не считают картину биографической, хотя и признают, что перипетии из жизни героини «навеяны сюжетами известных песен Татьяны Булановой». С ними согласна и сама артистка.

- Нельзя сказать, что я стала прототипом главной героини, - рассказала Буланова. - Эта картина - не моя биография в полной мере. Скорее сочинение на тему коллизий моей личной и творческой жизни.

Тем не менее певица серьезно поработала в процессе создания фильма, но лишь на музыкальном уровне. «Для сериала я заново специально спела все песни, которые там звучат, - говорит Татьяна. - Все они записаны буквально недавно. Этим мое участие в сериале ограничилось. Рецензию на фильм дать не могу, пока не посмотрела…»

В сериале звучит чуть ли не весь золотой фонд булановских хитов - «Никогда не говори «никогда», давший название фильму, а также «Не плачь», «Ясный мой свет», «Колыбельная», «Простая девочка», «Как жаль»», «Не бойтесь любви», «Мой сон», «Вот такие дела», «Скрипач», «Мой ненаглядный» и другие композиции.

Буланова утверждает, что не является прототипом главной героини. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Нельзя сказать, что актриса Дарья Щербакова очень напоминает молодую Буланову (действие фильма начинается в 90-е) - похожи они разве что прическами и макияжем, а они в те годы у всех были как под копирку. В сериале главная героиня мечтает поступить на эстрадный факультет и стать певицей, а родители против, так как не хотят, чтобы Таня повторила судьбу своей сестры. Сестры, кстати, влюблены в одного мужчину - тут же вспоминается песня Булановой «Старшая сестра»: «Но так вышло, что она, а не я тебе жена. Что за странная ошибка, что ты сделала сестра?» Вот и первый сюжет из песни Булановой. Но у самой певицы в семье подобных конфликтов не было, как и, собственно, самой сестры - есть старший брат. То есть далеко не все творчество артиста является отражением его реальной жизни.

«Никогда не говори «никогда». Вторник - среда, 21.00, Россия 1.

Инна ФЕДОТОВА

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ф2 Буланова утверждает,

что не является прототипом главной героини. Юрий СОМОВ/РИА Новости