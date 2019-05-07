2019-05-07T00:19:06+03:00
Телевизор

Ясный мой фильм, ты напиши мне

В эфире стартовал сериал «Никогда не говори «никогда», навеянный творчеством Татьяны Булановой
Инна ФЕДОТОВА
Поделиться:
«Никогда не говори «никогда» - это история певицы Татьяны (Дарья Щербакова), карьера которой началась в лихие 90-е. Фото: Канал «Россия 1»«Никогда не говори «никогда» - это история певицы Татьяны (Дарья Щербакова), карьера которой началась в лихие 90-е. Фото: Канал «Россия 1»
Изменить размер текста:

На канале «Россия 1» - очередной сериал о женщине с трудной судьбой, и не было бы особых причин выделять его на фоне остальных, кабы не обилие музыки, причем в исполнении конкретной артистки - Татьяны Булановой. А так как повествует фильм о пути на большую сцену молодой эстрадной певицы, возник законный вопрос - уж не биографию ли самой Татьяны мы смотрим? Тем более что зовут героиню, сыгранную актрисой Дарьей Щербаковой, тоже Татьяна.

Создатели, однако, не считают картину биографической, хотя и признают, что перипетии из жизни героини «навеяны сюжетами известных песен Татьяны Булановой». С ними согласна и сама артистка.

- Нельзя сказать, что я стала прототипом главной героини, - рассказала Буланова. - Эта картина - не моя биография в полной мере. Скорее сочинение на тему коллизий моей личной и творческой жизни.

Тем не менее певица серьезно поработала в процессе создания фильма, но лишь на музыкальном уровне. «Для сериала я заново специально спела все песни, которые там звучат, - говорит Татьяна. - Все они записаны буквально недавно. Этим мое участие в сериале ограничилось. Рецензию на фильм дать не могу, пока не посмотрела…»

В сериале звучит чуть ли не весь золотой фонд булановских хитов - «Никогда не говори «никогда», давший название фильму, а также «Не плачь», «Ясный мой свет», «Колыбельная», «Простая девочка», «Как жаль»», «Не бойтесь любви», «Мой сон», «Вот такие дела», «Скрипач», «Мой ненаглядный» и другие композиции.

Буланова утверждает, что не является прототипом главной героини. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Буланова утверждает, что не является прототипом главной героини. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Нельзя сказать, что актриса Дарья Щербакова очень напоминает молодую Буланову (действие фильма начинается в 90-е) - похожи они разве что прическами и макияжем, а они в те годы у всех были как под копирку. В сериале главная героиня мечтает поступить на эстрадный факультет и стать певицей, а родители против, так как не хотят, чтобы Таня повторила судьбу своей сестры. Сестры, кстати, влюблены в одного мужчину - тут же вспоминается песня Булановой «Старшая сестра»: «Но так вышло, что она, а не я тебе жена. Что за странная ошибка, что ты сделала сестра?» Вот и первый сюжет из песни Булановой. Но у самой певицы в семье подобных конфликтов не было, как и, собственно, самой сестры - есть старший брат. То есть далеко не все творчество артиста является отражением его реальной жизни.

«Никогда не говори «никогда». Вторник - среда, 21.00, Россия 1.

Инна ФЕДОТОВА

ф1

ф2 Буланова утверждает,

что не является прототипом главной героини. Юрий СОМОВ/РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром»
США заподозрили Иран в «возможной угрозе» своим интересам
В Москве столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Один из «черных ящиков» сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 сильно поврежден огнем
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех организаторов терактов
Лавров рассказал, что думают в США о военном решении ситуации в Венесуэле
Глава Североморска видел два удара молнии в двигатель самолета, сгоревшего в Шереметьево
Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Больше 10 объектов в Москве получили сообщения о минировании
В Мексике потерпел крушение самолет
Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400
Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео