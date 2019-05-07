У России снова вырос внешний долг

Интересна его структура и динамика. Нам сложно осознать долговые проблемы США, Европы и Японии. В США госдолг превышает ВВП и равен $22 трлн. В России государство и так не умело или не желало занимать деньги на внешнем рынке, а санкции 2014 года и вовсе вывели Минфин из международных заемщиков.

Почти весь внешний долг - корпоративный. А государство предпочитает занимать деньги внутри страны.

- Внутренний долг по ОФЗ (облигации федерального займа. - Ред.) - около $200 млрд, в 4 раза больше внешнего. Но и сложив все долги государства, получим скромные 10 - 15% от ВВП.

- Совокупный долг корпоративного сектора больше - около $600 млрд, 30 - 40% от ВВП.

- Итого всех долгов насчитаем около $850 млрд, или около 50% от ВВП.

- Основная часть долга покрыта накоплениями, в частности, международными резервами, размер которых достиг $491 млрд. И они с каждым годом растут (см. графику).

Примечательно, что хотя прошлогодние санкционные ужесточения и рассматривались как локальные, именно в прошлом году произошло самое стремительное после 2014 года сокращение внешнего долга. Видимо, рост первого квартала - просто восстановление с низкой базы.

Из всего вышесказанного можно сделать два важных вывода.

Во-первых, Россия остается незакредитованной и финансово устойчивой экономикой, к тому же в значительной мере исключенной из мировых финансовых потоков.

Во-вторых, двухпроцентный годовой прирост ВВП даже в экономически и политически спокойных 2017 - 2018 годах - следствие в немалой степени короткого финансового рычага. Мы мало занимаем, мы медленно развиваемся. Консенсус экспертных мнений: это плохо. Но если представить развитие мировой экономики как постепенно повышающуюся синусоиду, то мы, наверное, просто не догоняем по скорости верхнюю ее волну. Однако синусоида, вероятно, скоро развернется вниз. Для нас с вами этот разворот при выбранной модели экономического развития тоже окажется более мягким.