Иногда она все-таки ест: Похудевшая до 42 кило Анджелина Джоли пообедала с сыном

Близкие Анджелины Джоли снова бьют тревогу: актриса похудела до рекордных 42 килограммов и даже, как поговаривают, на всякий случай написала завещание. Окружение звезды давно рассказывает, что Джоли толком не ест, предпочитая перекусывать на ходу чем-нибудь вроде орешков. Увидеть Анджелину со снедью – редкая удача, но иногда она все-таки ест. В этом убедились папарацци, сфотографировавшие 43-летнюю звезду возле ресторана. Актриса заехала пообедать вместе с 15-летним сыном Паксом в одно из заведений в Западном Голливуде.

Анджелина выбрала для обеда итальянский ресторан «Cecconi's». Фотографы сняли Джоли, когда она выходила из заведения. Актриса не изменяет своему любимому черному: она вновь нарядилась с ног до головы в вещи этого цвета – кожаные брюки, топ на бретельках и шаль. Анджелина была без прически и макияжа – волосы скручены в узел и заколоты сзади, ненакрашенные глаза она спрятала за темными очками.

Актриса не изменяет любимому черному цвету.Фото: EAST NEWS

Актриса действительно выглядит очень худой – ей бы не мешало набрать несколько килограммов. Судя по бумажному пакету в руках, она мало что съела в ресторане, и заботливый персонал упаковал ей угощение с собой.

Хотя выглядит Анджелина утомленной и изможденной, она полна планов на будущее и с удвоенной силой взялась строить карьеру. Актриса уже снялась в продолжении диснеевской сказки «Малифисента», а также сыграла мать Алисы и в фильме-приквеле «Алисы в стране чудес». Теперь стало известно, что Джоли официально присоединилась к киновселенной Marvel. Анджелина примет участие в новом фильме «Вечные» (The Eternals), который выйдет на экраны в 2021 году. Джоли сыграет сверхженщину Серси, которая симпатизирует людям и помогает им с помощью своих сверхспособностей.

Анджелину сопровождал 15-летний сын Пакс.Фото: EAST NEWS

К слову, завещание, которое написал актриса, оформлено только на одного из ее детей – старшего сына Мэддокса. 17-летний парень в этом году поступает в колледж и скоро выпорхнет из материнского гнездышка. Мэддокс всегда был любимцем Анджелины, а сейчас стал просто незаменим, когда речь идет о семье или бизнесе – он правая рука матери. Именно поэтому Джоли решила оставить львиную долю своего состояния именно ему. Окружение звезды рассказывает, что Анджелина планирует сделать Мэддокса крупным медиамагнатом. Актриса собирается оставить ему свою продюсерскую компанию Jolie Pas: начиная с 2014 года фирма принесла ей доход в 116 миллионов долларов.