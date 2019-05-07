В Самарской области 9 тысяч жителей написали «Диктант Победы»

По всей стране 7 мая писали «Диктант Победы»: Всероссийская акция, посвященная 74-й годовщине окончания войны, объединила людей всех возрастов — от школьников до пенсионеров. Попробовать свои силы мог любой желающий: в течение 45 минут нужно было ответить на 20 вопросов. В отличие от традиционного диктанта, это не проверка на грамотность, а тест на знание дат, событий, имен и биографий героев войны, художественных произведений и памятников архитектуры. По всей России акция прошла на 1233 площадках, и еще на 44 локациях — в зарубежных странах.

Самарская область оказалась в тройке регионов-лидеров по числу зарегистрированных площадок для прохождения тестовых заданий. К акции присоединились 12 муниципальных образований, в которых были открыты 85 пунктов, где можно было написать диктант — в школах, библиотеках, вузах, музеях, домах культуры. Главной площадкой стал Самарский государственный технический университет. Организаторы «Диктанта Победы» в регионе предусмотрели возможность участия в нем и слабовидящих людей — отвечать на вопросы теста можно было с использованием шрифта Брайля.

Еще одной особенностью стало онлайн-тестирование: пройти диктант можно было на любом доступном гаджете или компьютере. Такой возможностью, например, воспользовался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Этот день, 7 мая, глава региона провел в Москве в рабочей командировке, но благодаря новым технологиям он смог заочно пройти тест по истории Великой Отечественной войны.

Всего в акции «Диктант Победы» приняли участие почти 9 тысяч жителей Самарской области — и это только в очном тестировании, без учета тех, кто сдавал тест онлайн. Кто из них стал победителем, станет известно 12 июня, в День России (узнать свои результаты можно на официальном сайте диктанта). Призеры будут определены сразу на трех уровнях - местном, региональном и федеральном. Тех, кто дал правильные ответы на вопросы за минимальное количество времени, ждут ценные призы - карты Российского военно-исторического общества, с которыми можно бесплатно посетить более 50 музеев по всей России, электронные гаджеты и исторические книги. Ну а главным призом станут приглашения на юбилейный Парад Победы на Красной площади 9 мая 2020 года, когда страна будет отмечать 75-летие окончания Великой Отечественной войны.