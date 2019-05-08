«Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пассажирам рейса Москва-Мурманск

«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам самолета, сгоревшего 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Как подтвердили «КП» в авиакомпании, 7 мая пострадавшим уже начали перечислять средства. На данный момент компенсацию получили пятеро пассажиров рейса Москва-Мурманск.

- По 2 миллиона рублей были направлены четырем госпитализированным пассажирам. Еще 1 миллион рублей – пассажиру, который не пострадал, и которому не потребовалась госпитализация, - рассказал наш источник.

Ранее во вторник правление «Аэрофлота» приняло решение о выплате денежной компенсации всем пострадавшим пассажирам рейса Москва-Мурманск и родственникам погибших в аэропорту «Шереметьево». По решению совета директоров авиакомпании, пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, выплатят по 1 миллиону рублей, госпитализированным – по 2 миллиона руб. Семьям погибших перечислят по 5 миллионов рублей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства сообщил, что семьи погибших в катастрофе с Суперджетом в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 млн рублей:

«Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по девять миллионов рублей. Это: два миллиона — страховые выплаты, два миллиона — региональные выплаты, пять миллионов — это выплаты компании "Аэрофлот"», — сказал глава Минтранса.

Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать так, чтобы все выплаты «максимально быстро» дошли до пострадавших и семей погибших в результате катастрофы.