2019-04-30T00:33:04+03:00
Анекдоты

«Внимание, вас прослушивает КГБ»

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни. Истории очень разные, но оторваться от них невозможно!

* * *

«Я очень много работал на двух работах и долго копил деньги (ушло много лет), чтобы наконец приобрести собственную квартиру. И, накопив нужную сумму на квартиру, я пошел и купил себе новый «Мерседес»! Теперь я живу в коммуналке и езжу на крутой тачке».

* * *

«Многие знают, что в 90-е было все очень скромно, если не сказать иначе. Но иногда мы могли полакомиться диковинными продуктами: бананы, вафли «Кукуруку» и даже замороженные лягушачьи лапки. А все это доставалось моему папе вместо зарплаты; работал в порту на погрузчике, и рассчитывались с ним товаром за 6 - 8 месяцев. Помню, как мама смеялась после такой «получки» и варила суп с лягушачьими лапками и одной картошкой, потому что больше жрать было нечего. Но для соседей выглядели мажорами».

* * *

«Мне 30 лет, и мне очень странно сравнивать себя со своими родителями в том же возрасте. Понимать, что я уже ходил в детский сад на тот момент, когда отцу было столько же, сколько мне сейчас. А когда маме исполнилось 30, я уж и в школу пошел. А я все карьеру строю. Смотрю на их свадебные фотографии, и никак не получается осознать, что они на фото гораздо моложе меня настоящего - чуть старше 20 лет. Их сверстников я бы сейчас назвал малолетками, а родители на этом фото кажутся гораздо старше меня».

* * *

«Моя подруга блогер. Как-то она попросила у меня несколько вещей из моего гардероба для видео. Я особо не расспрашивала, было что-то про моду. Оказалось, мои вещи ей были нужны для видео «чего нельзя надевать».

* * *

«Когда у нас был параллельный телефон с дедком из квартиры этажом выше, он нас доставал своими разговорами по два часа. Надо было срочно позвонить или ждали звонка - телефон был всегда занят. Поэтому, когда мне нужен был телефон, я брал трубку и говорил: «Внимание, вас прослушивает КГБ, внимание, вас прослушивает КГБ». Он сразу бросал трубку».

* * *

«У меня есть знакомый, которого по паспорту зовут Мурзик. Представляется он обычно Марком, но по паспорту Мурзик Вадимович. Дело в том, что его мама (отца и бабушек-дедушек не было, чтобы остановить это безумие) решила назвать сына в честь любимого давно умершего кота».

С сайта vk.com/overhear

ИСТОЧНИК KP.RU

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