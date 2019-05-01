2019-04-30T01:14:55+03:00
Дом. Семья

Фотоохотники: Желтые клювики

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы
Евгений САЗОНОВ
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Фото: Николай ЛЕУХИНФото: Николай ЛЕУХИН
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Вот каким фототрофеем поделился Николай Леухин:

«Каждый день рассвет я встречаю в березовой роще лесного массива на Моховых горах.

И вот в один из дней, посещая березовую рощу, я заметил, что одна из птиц в ней постоянно подлетает к верхушке сломанной ветром березы. Присмотревшись, я заметил оборудованное в разломе ствола гнездо и в нем прячущуюся птицу.

Спустя некоторое время из гнезда были слышны звуки, а полет птицы стал более интенсивным. День ото дня звук становился громче и громче. Птенцы подрастали и над кромкой гнезда показались ярко-желтые клювики...»

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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