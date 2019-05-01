Фотоохотники: Желтые клювики

Вот каким фототрофеем поделился Николай Леухин:

«Каждый день рассвет я встречаю в березовой роще лесного массива на Моховых горах.

И вот в один из дней, посещая березовую рощу, я заметил, что одна из птиц в ней постоянно подлетает к верхушке сломанной ветром березы. Присмотревшись, я заметил оборудованное в разломе ствола гнездо и в нем прячущуюся птицу.

Спустя некоторое время из гнезда были слышны звуки, а полет птицы стал более интенсивным. День ото дня звук становился громче и громче. Птенцы подрастали и над кромкой гнезда показались ярко-желтые клювики...»

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.