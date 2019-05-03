Шаманский девичник: за ваши деньги избавим от кредитов

Я много раз писала о шарлатанах, которые вытягивают из нас денежки, играя на тонких струнах человеческой души. Жаждешь богатства и любви - заплати несколько тысяч, посети тренинг - и блага потекут в твою жизнь толстой струей, только шляпу подставляй.

Но правда жестока: от тренингов ни одна шляпа не наполнилась ничем, кроме лапши. Однако граждане по-прежнему продолжают нести мошенникам содержимое своих портмоне.

Вихри женственности

Но почему люди ведутся? Острое желание разобраться возникло у меня, когда в соцсетях я получила письмо: «Дорогие леди! Желаете ли вы поднять свое очарование на максимум? Стать состоятельной? Отыскать свою любовь?»

У кого уже имеется муж, тем обещали повысить его качество - сделать благородным и влиятельным.

Закруглялось письмо приглашением на «девичник» - совершенно бесплатный, только 300 рублей надо внести за аренду помещения...

Барышня на входе, принимая у меня 300 рублей, восхитилась: «Какая вы красивая!» У меня аж очки вспотели.

Оглядываюсь. На «девичник» явилось человек 60 дам разнообразных возрастов. Больше половины - тетеньки вроде меня - в районе 40 - 50. Свежей юностью выделялись только наши организаторы. Они были в ярких декольтированных платьях и густо увешаны золотыми изделиями.

Открыла собрание девушка в зеленом по имени Мишель. «Посмотрите на себя в зеркало, после нашей встречи вы помолодеете на несколько лет! - заверила она, и аудитория оживленно зашелестела. - Недавно одна наша ученица выиграла конкурс «Мисс Россия». У вас тоже есть огромный потенциал!»

Мишель сообщила программу:

«Мы закрутимся в вихре женственности и будем делать практики на открытие денежного потока!»

Оказывается, женственность - это штука покруче гарвардского диплома. После «практик» Вселенная будет раздавать нам деньги мешками. Одной даме, например, какой-то мужик закрыл кредит в миллион семьсот тысяч рублей. Другой повысили зарплату в 10 раз.

Даму, которой дали миллион семьсот, тотчас предъявили публике. Сообщили, что ее зовут Радха, и что она очень сильный экстрасенс на открытие денежного потока.

Дальнейшее шоу напоминало что-то среднее между шабашем ведьм и съездом КПСС:

- Чувствуете, как в наше пространство слетается денежная энергия?

- Да-а-а!

Аплодисменты.

- Мы проведем сегодня очень сильный обряд на привлечение денег! Готовы?

- Да-а-а!

Аплодисменты.

- Когда вы радуетесь, вы привлекаете духов радости! А духи радости привлекают духов денег!

Наши шаманки сыпали в зал лепестки роз.

Мои соседки сияют, обнимаются, говорят про счастливые приметы. Одной женщине, например, сегодня весь день мерещились ангелы в облаках - это к деньгам, считает она. «А я утром в какашку наступила!» - говорю. Все рукоплещут, будто я получила титул «Мисс Россия».

Правда жестока: от тренингов ни одна шляпа не наполнилась ничем, кроме лапши.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Магическая монета

И тут наконец в аудиторию вошла Юлиана П. Интернет уверяет, будто ее целительный дар взрастили тибетские монахи, а также что она хореограф и биоэнергет (непонятно, но внушает уважение).

Хорошего роста и модельного сложения, с копной каштановых волос и теплой улыбкой.

«Положите правую руку на сердце и скажите себе: «Я настоящая женщина!» - приказала она.

Мы бормочем это вслед за Юлианой с великим усердием, словно прежде считали себя киборгами, египетскими мумиями, неграми преклонных годов - кем угодно, только не женщинами.

Юлиана спросила:

- У кого есть долги и кредиты?

В зале воздвигся лес рук.

- Я вижу, 70 процентов, - подытожила наша гуру. - Ну ничего. Сейчас мы раскроем ваши сверхспособности.

Мы достаем десятирублевые монеты. Зажимаем в ладонях, ставим ноги на ширину плеч, а Юлиана командует:

- А теперь начните делать тряску ногами!

Я оглядываюсь по сторонам: публика вокруг мелко-мелко трясет коленками. Так мы проводим минут пять, воздевая руки с монетой к потолку.

«Думаете, это поможет?» - спрашиваю даму в красном костюме, которая трясется подле меня.

- Конечно! Прошлый раз у меня прошла одышка.

- А деньги посыпались?

Она не отвечает, только глядит на меня презрительно.

Теперь женственность у нашей Даши просто зашкаливает!Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Родовая баня и очистка матки»

Оказалось, это еще не все. Перед нами рассыпают бутылочные стекла. Юлиана выбирает тех, у кого эгрегор (я тоже не знаю, что это за фиговина) особенно расшатан. Самую хилую - скромную тетеньку лет сорока - кладут спиной на стекла, задрав ей рубаху. «Это настоящие целительные стекла. Она не порежется, но исцелится от одиночества и долгов!» - объявляют наши покровительницы.

Для пущего эффекта одну из учениц Юлиана вводит в гипнотический транс, две другие кладут ее плашмя на два стула. Еще одна влезает на коллегу и стоит на ней, как на доске.

Играет торжественная симфоническая музыка.

Тем временем мы все снова воздеваем руки к потолку, крепко сжимая монету, бубним: «Я магнит для денег!»

Поток энергии все сильнее, музыка бьет по ушам.

И тут нам сообщают главное: сегодня это присказка. Юлиана со товарищи готова денежно намагничивать публику еще целых четыре дня. Если внести предоплату сегодня - всего 8700 рублей. «Глубокий тренинг с погружением», «восстановление силы рода», «очистка матки». В понедельник - родовая и денежная баня. Это, правда, за отдельные бабки - 3000 рублей. Нам это всем необходимо, потому что сейчас идет негативное сочетание планет, которое отбирает у нас финансы. Надо защищать свои доходы!

Под занавес нам раздают камешки. Это, говорят, магические амулеты. Одну женщину камушек спас от автоаварии, другую вообще вылечил от рака. Вот был рак - и нету!..

Тут я не выдерживаю и совершаю попытку к бегству. На выходе меня пытается поймать бывшая загипнотизированная женщина-доска: мероприятие еще не закончено!

С удивлением отмечаю, что радушие и любезность слетели с ее лица, как долги и одиночество...

Магический парадокс

Вряд ли Абрамович или Дерипаска скакали с 10-рублевыми монетками, трясли коленками или лежали на стеклах. Как-то обошлись без магии. Однако шоу Юлианы успешно гастролирует по всем городам России. И везде находятся желающие выложить чувствительную сумму за абстрактный позитивчик.

Откуда такой парадокс? Об этом мы спросили социального психолога, автора книги «Ловушки разума» Александра Невеева:

- Обращает на себя внимание, что большинство посетительниц тренинга обременены долгами и кредитами. Это значит, у них, возможно, не только финансовые проблемы, ведь кредитов они набрали не просто так. Известный факт: люди, испытывающие трудности в жизни, становятся более легкой добычей для аферистов, поскольку не уверены в своих силах, ищут поддержки извне. На этом основан цыганский гипноз: мошенницы безошибочно выбирают из толпы жертву по неуверенной походке, печальному или робкому выражению лица.

Что делать? Будьте бдительны. Хотите наладить ваше финансовое состояние? Начните с простого: потратьте деньги на погашение кредита, а не на аферистов.

ДОСЛОВНО

«Люди получают травмы от таких практик»

- Современный оккультизм - мощный и, увы, абсолютно легальный бизнес с хорошо выстроенной маркетинговой стратегией, - объясняет психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. - Соцсети и ведущие телеканалы изобилуют рассказами о том, как некий известный человек зарядился энергией и притянул удачу, заработал денег.

Это закон психологии: человек может поверить во что угодно, если это сулит ему улучшение жизни. Плюс эффект толпы: не я один ему верю, а целый зал. Наличие высшего образования мало спасает. Равно как и увещевания близких, - это приведет лишь к тому, что человек отдалится от них.

Все разумные доводы разбиваются о живые примеры: вот он, тот, кому помогло, значит, и мне поможет, не мешайте! Доходит до того, что некоторые профессиональные психологи, желая привлечь клиентуру, объявляют себя еще и экстрасенсами!

Но такие шаманские сборища далеко не так безопасны. Они оказывают деструктивное воздействие на личность. Месяца не проходит, чтобы я не проводил работы с людьми, получившими душевные травмы от таких практик. Неврастения, психопатия, а то и шизофрения.

Особенно тяжелые последствия возникают, когда всяким оккультным тренерам приходит в голову идея отправить человека на кладбище - например, зарыть гривенник в могилу состоятельного человека ради привлечения финансовой удачи. У людей после таких походов начинаются психозы и панические атаки.

Опасность подобных практик еще и в том, что люди приучаются считать, что обращение к экстрасенсам - обычное дело. Ладно привлечение финансовой удачи: ну заплатят они 5 - 10 тысяч и ничего не получат, невелика потеря. Но люди у шаманов и онкологию «лечат», вместо того чтобы обратиться к профессиональным медикам, а это потеря времени и верный путь в могилу.

Записал Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Когда нет веры, приходят суеверия

- Тому, что сейчас расцветают подобные тренинги и девичники, есть три причины, - считает психолог Виктория Жук.

Первая. Когда приходят суеверия? Когда уходит вера. У нас 70 лет была вера, и называлась она атеизмом, жестким материализмом. Она рухнула более двадцати лет назад вместе с СССР. Эту пустоту не все смогли заполнить верой православной. В трещину в умах народных хлынули маги, шаманы и прочие шарлатаны.

Второе. Сейчас очень модно быть успешным. Чуть ли не главная цель жизни - сделать карьеру, заработать много денег. Богачи - новые боги. Отсюда - доверие к тем, кто обещает научить быть богатым.

И третье. Спасибо телевидению. Там быстро смекнули, что спрос на сверхъестественное огромен. Освоили жанр, настряпали различных магических шоу. Телевизионщики прекрасно понимают, что это сплошное вранье. Но ведь рейтинги! А люди видят это все на экранах - и верят...

Записала Алиса РЕКСЕР.