Дело Кокорина и Мамаева: есть ли у футболистов шансы выйти на свободу

День у Пресненского суда Москвы начинается с жестких звуков. К зданию подъезжает автозак. Через какое-то время к нему выходят несколько приставов и служебная собака. Они встают в почетный караул, и тогда строго по одному в наручниках начинают выходить подсудимые.

Процесс это небыстрый. Сначала кто-то из приставов заходит в автозак, потом стучит оттуда, дверь со скрежетом открывается, и первый пошел... Спустя несколько минут все повторяется.

Стук изнутри по металлу. Скрип открывающей двери... С лязгом захлопывающаяся дверь... Лай собаки. Александр Кокорин пошел... Стук изнутри. Скрип двери. Шаги. Захлопывающаяся дверь... Лай собаки. Павел Мамаев пошел... Стук изнутри...

Зато в эти минуты можно что-то спросить у подсудимых. Это «что-то» не должно относится к судебному процессу. Так что чаще всего спрашивают про настроение. А один раз задали вопрос про футбол.

- Матч «Краснодар» - «Зенит» смотреть будете? - успевают выпалить журналисты.

- У нас не показывают, - отвечает Мамаев.

...а нападающий Кокорин атаковал стулом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд да дело

«Краснодар» и «Зенит» - это два клуба, за которые выступали Кокорин и Мамаев. В начале октября они как раз играли друг против друга в Санкт-Петербурге. После два футболиста сели в поезд и поехали в Москву отмечать 10-летие своей дружбы. Стриптиз-клубы, девушки, виски - и так до утра 8 октября...

Дальше вы знаете. Драка с водителем возле стриптиз-клуба «Эгоист», удар в «Кофемании» стулом федерального чиновника Дениса Пака, который как раз в тот момент создавал автомобиль для президентского кортежа (за что был даже награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени). Шесть месяцев предварительного заключения в Бутырке, и наконец суд, который длится с 9 апреля.

Процесс по делу Кокорина и Мамаева делится на несколько частей. Сначала свои доказательства и свидетельства две недели представляла прокурор, потом - адвокаты, затем - прения, и только после будет приговор.

Госпожа прокурор

Первая часть самая веселая и интересная. Главная на нем - обвинитель Светлана Тарасова. К ней принято обращаться госпожа прокурор. Адвокаты ее не любят от всей души и иногда между собой называют просто госпожа.

Брюнетка на каблуках, размером с Кокорина-младшего и с такой потрясающей фигурой, что если бы футболисты увидели ее раньше, то тут же бы забыли, что существуют какие-то клубы. Неизвестно, в каком магазине продаются мундиры для таких прокуроров, но точно должен быть какой-то модный бутик.

Рядом с обвинителем всегда два омоновца - один из них такой огромный, что стоит всех четырех подсудимых вместе взятых. Они ходят за ней, как привязанные, и даже в зале суда сидят с ней бок о бок. Это значит, что госпожа прокурор под госзащитой. Она выступала обвинителем о погроме на Хованском кладбище, и сейчас в зале суда иногда шепчутся, что на могиле ее отца была найдена проткнутая ножом бутылка с запиской с угрозами в адрес дочери.

Любимое занятие госпожи прокурора, подперев кулачком подбородок, ангельским голосом задавать ехидные вопросы свидетелям, которые на стороне Кокорина и Мамаева.

- Садился ли кто-то верхом на А. Кокорина в «Кофемании»? А кто-то из мужчин?

- Целовался ли А. Кокорин с девушкой в «Кофемании»? Имитировала ли она половые ласки?

- Втирала ли что-то в десна эта девушка?

Как раз из вопросов госпожи прокурора складывалось первое впечатление о том хмуром утре 8 октября, когда Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий в компании еще пары приятелей и каких-то девушек сначала били водителя, а потом в «Кофемании» пробовали стул на прочность о федерального чиновника Дениса Пака.

После стриптиз-клуба футболисты отправились в «Кофеманию», где позавтракали на 264 тыс. рублей. Фото: telegram.org

«Так он же не попал»

На самом деле все вопросы обвинителя на допросах - это так, лишь прелюдия. Самое главное доказательство в этом деле - видео с камер наблюдения и возле клуба «Эгоист» и внутри «Кофемании». Представляя ролики, обвинитель азартно их комментировала:

- Вот девушка садится в «Мерседес», вот выходит, а вот выходит водитель Соловчук... Вот его Мамаев берет за шею, а вот видите! Бьет его!

- Так он же не попал! - кричат адвокаты. - И Соловчук его первым ударил!

- Оттолкнул, а не ударил! - спорит прокурор.

- Ничего себе оттолкнул! Он же отлетел на два метра! У госпожи прокурора какие-то совсем другие глаза, она видит, чего не было!

Адвокатов пятеро - каждому подсудимому по одному плюс для Кокорина-старшего один дополнительный. Госпоже прокурору приходится нелегко, но на каждую их фразу она находит ответ.

Кирюша-солнышко

У адвокатов четкая линия защиты. Согласно их позиции в первом эпизоде с водителем Соловчуком Александр Кокорин не принимал участия, а напротив - выступал в роли миротворца. Мы из зала смотрим на телевизоре видео с камер клуба «Эгоист», и в этот момент кажется, что тут адвокаты вполне имеют шансы на успех.

Так что по первому эпизоду попадает Мамаев - он активнее всех месил водителя. Но тут адвокаты настаивают, что пострадавший Соловчук сам спровоцировал конфликт, обозвав компанию «петухами», первым ударил, а это крайне важно в таких делах.

Тут же проходят Кокорин-младший и Протасовицкий. Последний из них вроде как за шкирку оттаскивал водителя к машине и, кажется, предлагал ему биться один на один. Соловчук - крупный мужик, но к тому времени его уже основательно запинали.

Во втором эпизоде в «Кофемании» уже Кокорин-старший главный герой. Отлично видно, как он берет стул и бьет им Пака. Но тут линия защиты тоже простая: адвокаты доказывают, что потерпевший опять же сам спровоцировал конфликт, матерно обозвав подгулявшую компанию. Да еще удар стулом пришелся не в голову и руку, так что диагноз «сотрясение мозга» ошибочен.

И только у Кокорина-младшего дело швах. Его в зале зрители не любят. На одном из телешоу его мама сына назвала «Кирюша-солнышко». Неофициальный титул закрепился среди журналистов, и все они видели, как «Кирюша-солнышко» поучаствовал во всех конфликтах и орал так, что неприятно было даже его родственникам.

P.S. Как же дальше будет проходить процесс? Следующее заседание намечено на 6 мая, а приговор, возможно, случится ближе к концу месяца. Почему так долго? Просто судья Елена Абрамова ведет еще и дело Дмитрия Захарченко, и ей придется работать на два фронта. Однажды футболисты-миллионеры и полковник-миллиардер даже пересекались в здании Пресненского суда... Здесь разбирают серьезные дела.

ПРОГНОЗ

«Мы не нанесли вам какой-то непоправимый ущерб»

Сейчас невозможно понять, чем все закончится. Почти месяц в суде - это довольно много, чтобы попытаться понять, что все-таки произошло 8 октября. И если убрать все эмоции и азартное «наконец-то попались, мажоры», то кажется, это были две банальные драки. С учетом суда за них двое футболистов и их приятели уже отсидели семь месяцев. Арест продлен до конца сентября. Итого получается: один стул - один год... Иногда, глядя прежде всего на их родных, кажется, что этого вполне достаточно.

Пока лучше всех по этому поводу высказался Павел Мамаев, когда обращался к еще одному потерпевшему - товарищу Пака Сергею Гайсину.

- Мы не нанесли вам какой-то непоправимый ущерб, - извинялся Мамаев. - Между мужчинами все бывает. Не нужно держать обиду всю жизнь. Возможно, вы когда-нибудь нас простите.

Кажется, эта речь стоила дороже, чем многие спичи адвокатов.

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