В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения для покупки туров

Смартфон сейчас заменяет не только авиакассу, но и турагента. Всё чаще отпускники выбирают и бронируют туры через мобильные приложения. Перед летним сезоном эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сравнили 22 приложения из Google Play и App Store, позволяющих искать и покупать туристические путевки онлайн. Каждое проверяли по 78 критериям. Лучшими оказались Level. Travel, Travelata.ru и OneTwoTrip.

Что оценивали? Удобство и функциональность, возможности поиска и фильтрации туров, информацию об отелях и перелётах. Самые подробные описания туров - у Level Travel, Слетать.ру и Travelata.ru. Проверили также наличие календаря цен и автозаполнения документов. Еще один важный момент - безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных, а также отсутствие вредоносных программ. Особых проблем по этой части не обнаружили ни у одного из 22 приложений. А самыми защищенными и безопасными приложениями признаны OneTwoTrip, Checkintime и Travelata.ru среди приложений для iOS и «Горящие туры онлайн», Слетать.ру и OnlineTur.ru для Android.