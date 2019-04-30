2019-04-30T08:14:37+03:00
Туризм

В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения для покупки туров

Мобильные приложения для Android и iOs эксперты Роскачества сравнили по 78 критериям. И определили тройку лидеров
Юлия СМИРНОВА
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Перед летним сезоном эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сравнили 22 приложенияПеред летним сезоном эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сравнили 22 приложенияФото: EAST NEWS
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Смартфон сейчас заменяет не только авиакассу, но и турагента. Всё чаще отпускники выбирают и бронируют туры через мобильные приложения. Перед летним сезоном эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сравнили 22 приложения из Google Play и App Store, позволяющих искать и покупать туристические путевки онлайн. Каждое проверяли по 78 критериям. Лучшими оказались Level. Travel, Travelata.ru и OneTwoTrip.

Что оценивали? Удобство и функциональность, возможности поиска и фильтрации туров, информацию об отелях и перелётах. Самые подробные описания туров - у Level Travel, Слетать.ру и Travelata.ru. Проверили также наличие календаря цен и автозаполнения документов. Еще один важный момент - безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных, а также отсутствие вредоносных программ. Особых проблем по этой части не обнаружили ни у одного из 22 приложений. А самыми защищенными и безопасными приложениями признаны OneTwoTrip, Checkintime и Travelata.ru среди приложений для iOS и «Горящие туры онлайн», Слетать.ру и OnlineTur.ru для Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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