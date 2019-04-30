«Стеснение пропало»: Киркоров в свой день рождения запел про секс

Сегодня, 30 апреля Филипп Киркоров отмечает свой 52-ой день рождения. В цифры в его паспорте уже никто не верит, потому что артист по-прежнему молод, хорош собой и готов удивлять.

Так, в день своего рождения король российской поп-сцену выпустил новый хит от автора боевика «Цвет настроения синий» Антона Пустового «Стеснение пропало».

Ещё в прошлом году Пустовой, заработавший миллионы на хитах «Цвет настроения синий» и «Ибице», грозился выпустить новый хит в исполнении Киркорова.

- Есть песня. Моей студийной команде она очень нравится. Если Филипп её запишет, то думаю, что в следующем году мы возьмём не меньше музыкальных наград, - рассказывал «КП» Антон Пустовой. - Филипп вроде бы согласился, сказал: «Мы её сделаем!» Но это артист: если завтра ему пришлют другую песню, которая ему понравится, он запишет её, а не мою. Пока что согласился, а там посмотрим.

kp_star_onlinekp Поздравляем с днём рождения короля российской поп-сцены, всегда разного, всегда неподражаемого, всегда номер 1 . С днём рождения, Филипп! Любим!

Песня про секс. Если в песне «Цвет настроения синий» дама была одинока, то теперь у неё все отлично, - рассказывал о хите «Стеснение пропало» автор песни Антон Пустовой.

- Ну, с премьерой нас! - написал в своём Инстаграме Филипп Киркоров. - В день моего рождения наша песня «Стеснение пропало» Антона Пустового, от автора самых неожиданных и фееричных хитов 2018 года в моем творчестве, уже доступна на всех музыкальных витринах! Слушайте и скачивайте! Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании нашего нового музыкального песенного эксперимента!

Премьера песни так символично совпала с днем моего рождения и я уверен, станет эффектным продолжением уже ставшей знаменитой музыкальной трилогии: «Цвет настроения синий», «Цвет настроения чёрный», «Ибица».

И пусть «Стеснение пропало» создаёт «Градус повыше» не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ!

«КП» присоединятся к поздравлениям Филиппа. Желаем имениннику творческого долголетия и любви.