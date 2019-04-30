2019-04-30T12:20:13+03:00
Звезды

«Очень хорошие подарочки ты привозишь»: Двойняшки Пугачевой и Галкина пригласили Киркорова в свой замок

Видео с Лизой и Гарри выложила в своём Инстаграме Алла Пугачева
Алина ЧЕРНОВА
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Присоединился к поздравлениям и Максим Галкин, разместив в Инстаграме совместное фото с ФилиппомПрисоединился к поздравлениям и Максим Галкин, разместив в Инстаграме совместное фото с ФилиппомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Филипп Киркоров отмечает 30 апреля свой день рождения. Артиста поздравляют не только поклонники, но и его семья. Так, дети бывшей жены артиста Аллы Пугачевой записали забавное видео, позвав короля российской поп-сцены в гости. Видео появилось в блоге у певицы.

В поздравительном ролике Лиза и Гарри говорят: «Поздравляем с днем рождения, Филипп! Приезжай к нам, нам весело очень, когда ты приезжаешь». После паузы сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина смущенно добавил: «Очень хорошие подарочки ты привозишь».

Дальше продолжила поздравление 5-летняя Лиза: «Поздравляем, желаем счастья, здоровья, приезжай к нам еще!»

Присоединился к поздравлениям и Максим Галкин, разместив в Инстаграме совместное фото с Филиппом.

- С днем рождения, дружище! Сияй, радуйся, пой, играй, - поздравил друга семьи Галкин.

И Филипп в своём блоге рассказал, где будет праздновать свой день рождения.

- С днём рождения меня, - написал в Инстаграме именинник. - И как обычно последние 32 года - на рабочем месте, на сцене. Я вылетаю сегодня вечером в Дубаи, где уже завтра, 1 мая, я в кругу своих близких людей и коллег отмечу свой 52 день рождения в очень красивом месте. Ну, а уже 2 мая я представлю зрителям и всем кто отдыхает в эти праздничные дни не в Москве, а в Дубаи, свою эксклюзивную программу «THE BEST», где прозвучат мои самые известные хиты, спетые мной за последние 30 лет моей творческой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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