2019-04-30T12:57:58+03:00
Экономика

Посылки из-за рубежа могут подорожать на 15%

Отечественные интернет-продавцы жалуются на неравную конкуренцию и просят обложить частных импортеров пошлиной
Евгений БЕЛЯКОВ
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Ограничения на ввоз уже привели к тому, что рост объемов поставок из Китая впервые за много лет немного снизилсяОграничения на ввоз уже привели к тому, что рост объемов поставок из Китая впервые за много лет немного снизился
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Россияне все больше товаров покупают за рубежом. В основном в Поднебесной. Объем поставок из-за границы каждый год растет. За прошлый год он составил более 300 млрд рублей. Такую цифру недавно вывели в Институте Гайдара. Жители крупных городов заказывают через AliExpress практически все - даже самые мелкие вещи, которые можно купить в хозяйственных магазинах.

Все это отражается на российском бизнесе, считают эксперты. Причем как на торговых точках на улицах, так и на онлайн-магазинах. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить поставки из-за рубежа дополнительной пошлиной в 15% от стоимости товара, об этом пишет газета «Коммерсант». Письмо изначально отправили вице-премьеру Дмитрию Козаку, а теперь дожидается вердикта в Институте Гайдара, Аналитичеком центре при правительстве и в «Почте России».

АКИТ предлагает признать поставки товаров из-за рубежа внешнеэкономической деятельностью и обложить ее пошлиной. Один из доводов: мол, нынешнее ситуация ставит отечественных онлайн-ритейлеров в невыгодное положение. Они-то платят НДС с проданных товаров. А если что-то завозят через границу, то платят еще и пошлину. А зарубежные компании от этих налогов и сборов освобождены. В итоге возникает неравная конкуренция, в которой, естественно, побеждают китайские продавцы.

Напомним, сейчас вводятся поэтапные ограничения для розничных покупок товаров за рубежом. С 1 января 2019 года беспошлинный порог снизился вдвое - до 500 евро в месяц и не больше 31 килограмма за этот срок. Все, что больше, облагается пошлиной в 30% с суммы превышения. С 2020 года ценз снизят еще сильнее. С этого времени заказывать без пошлины можно будет товары не дороже 200 евро. Но расчет будет делаться на каждую конкретную посылку, а не на человека в месяц.

По мнению экспертов, если вводить дополнительную пошлину, цены на импортные товары обязательно поднимутся. Но насколько именно, пока не ясно. Возможно, на те самые 15%. Но может, и меньше. Кстати, ограничения на ввоз уже привели к тому, что рост объемов поставок из Китая впервые за много лет немного снизился. Дополнительные расходы, если будут введены, тоже отразятся на объемах поставок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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