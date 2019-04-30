2019-04-30T13:40:40+03:00
Происшествия

В Москве на проспекте Буденного обнаружили разлив вещества, похожего на ртуть

Вредных примесей в воздухе не нашли
Анастасия ВАРДАНЯН
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Первыми к месту ЧП прибыли спасатели.Первыми к месту ЧП прибыли спасатели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром во вторник, 30 апреля в столичную службу спасения поступило несколько сообщений о разливе ртути по адресу проспект Буденного, дом 37. На тротуаре недалеко от мусорного контейнера жители района Соколиная Гора заметили шарики, внешне похожие на ртуть.

Первыми к месту ЧП прибыли спасатели. Территорию, площадью примерно 6 квадратных метров, оцепили.

- Мобильная лаборатория произвела замеры воздуха. Вредных веществ не обнаружено, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сейчас на месте работают только коммунальные службы. Потенциально опасное вещество уже направили на экспертизу. Результаты будут известны в ближайшее время. Причины инцидента выясняются. В управе Соколиная Гора уверяют, что опасности для жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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