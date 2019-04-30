Свадьба с приданым. Эсэсовским

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, которого трудно заподозрить в любви к России, наоборот, долгое время он всячески поддерживал постмайданные украинские власти и демонстрировал лояльность по отношению к ним, как мне кажется, начинает прозревать.

На своей странице в соцсети он опубликовал две новые фотографии. Одна из Киева, где в центре столицы Украины националисты повесили гигантский баннер, восхваляющий дивизию СС «Галичина».

- 28 апреля 2019 года в честь 76-ой годовщины нацистской дивизии СС «Галиция» в Киеве на Майдане Незалежности активисты вывесили памятный баннер, - сопроводил фото подписью Долинский. Причем, то, что эмблема этой эсэсовской части замазана (как это видно – только на фото – прим. авт.) вряд ли может смутить или дезориентировать. Поскольку надпись на баннере никуда не исчезла. А она гласит: «Не забудет стрелка Украина, с золотым левиком (львенком – прим. ред.) на рукаве». Именно этот «львенок» и был изображен на официальном гербе этой нацистской дивизии, безжалостно разгромленной Красной армией в июле 1944-го под Бродами.

В Киеве националисты повесили гигантский баннер, восхваляющий дивизию СС «Галичина». Фото: Эдуард Долинский в своем Facebook

Еще более замечательно сыграли свадьбу во Львове. На торжественное фотографирование часть гостей свадьбы заявилась в нацистской и даже эсэсовской форме («зеленые» СС) и гордо фотографировалась в таком виде рядом с ничего не имевшими против «ветеранов АТО», также приглашенными на торжество. Вполне вероятно, что все они были «побратимами» из АТО, часть которых, что называется, «расчехлилась» по случаю торжества. Отдельного примечания достоин тот факт, что фотографировались они на фоне памятника митрополиту греко-католической церкви Андрею Шептицкому. Тому самому церковному деятелю, что поздравлял Гитлера со взятием Киева и встал на путь сотрудничества с нацистами уже на следующий день после того, как немцы заняли Львов. Кстати, тот самый Львов, в котором перед войной проживали более 100 тысяч евреев, а спаслись только те, кто сумел эвакуироваться вглубь СССР. И те менее 300 человек представителей этой национальности, которые перед освобождением города Красной армией сумели спрятаться в канализации.

В общем, в очередной раз убеждаемся, что никакого «фашизма на Украине нет», как говорится. А, собственно, ничего чрезвычайного для нынешней Украины и не происходит. Ведь сказал же избранный президентом Владимир Зеленский буквально на днях, что «для кого-то на Украине Бандера – герой, и это классно». Так ведь для кого-то и эсэсовцы - герои, а Гитлер для таких просто «освободитель». Наверное, для Зеленского и это тоже «классно». Хоть и странно слышать подобное от представителя народа, который находится в числе нескольких, наиболее пострадавших от нацистов.