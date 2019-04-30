2019-04-30T17:08:36+03:00
Политика

Владимир Путин: Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!

Президент поручил разобраться в деле с поставками некачественной нефти
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев во время встречи в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев во время встречи в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Ситуация с транспортировкой некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию вышла на высший уровень еще в Пекине, когда Владимир Путин, отвечая журналистам, пообещал тщательное расследование случившегося. Спустя пару дней на доклад к президенту пришел глава «Транснефти» Николай Токарев.

- Недавно произошёл серьёзный инцидент, связанный со значительным, кратным превышением хлорорганики в нефти, которая транспортируется по нефтепроводу «Дружба» в направлении Белоруссии, дальше в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию, - изложил ситуацию Токарев. - Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчёте найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе – в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов.

Глава «Транснефти» заявил, что на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку.

- Умышленно? - уточнил Путин.

- Я считаю, что это мошенническая схема, - подтвердил Токарев. - На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже всё будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом.

- При запуске нефти в трубопроводную систему со стороны компании никто ничего не контролирует? - удивился президент.

- Эти пункты приёма – их порядка 150-ти по стране – большинство из них принадлежит крупным нефтяным компаниям, и они сами осуществляют подготовку товарной нефти и сдачу её в систему магистральных нефтепроводов, - пояснил Токарев. - Но большая тоже часть – это частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории. В данном случае это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований.

- Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный! - возмутился президент.

- Это так, согласен, ответственность «Транснефти» за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был криминальный умысел…

- Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему, - поручил Путин.

- Сейчас межведомственная группа как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приёмом нефти в систему магистральных нефтепроводов, - ответил Токарев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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