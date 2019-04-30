2019-04-30T17:50:00+03:00
Звезды

45-летнюю Порошину с 23-летней дочерью приняли за сестер

Поклонники похвалили актрису за молодость и красоту
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Мария Порошина.Актриса Мария Порошина.
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Марию Порошину приняли за сестру ее собственной старшей дочери, 23-летней Полины Куценко. Мать и дочь надели одинаковые платья.

45-летняя Мария Порошина произвела фурор. Звезда сериалов сфотографировалась с мамой и старшей дочерью. Бабушка Полины - Наталия Красноярская - посередине.

Поклонники похвалили актрису за молодость и красоту. Фолловеры отметили, что все три женщины на снимке прекрасны, а Полина очень похожа на отца - актера Гошу Куценко.

Глядя на фото, можно подумать что это две дочки (в голубом) одной мамы (та, что посередине)", "У Марии практически не видна разница в возрасте со своей дочей", "Сестры, да и только", "Мария Порошина - красавица!", "До чего хороши!", - не скупятся подписчики на похвалу.

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Мария Порошина с мамой и дочкой
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Многодетная мама Мария Порошина сохранила замечательную форму. Артистка и ее наследница нарядились в одинаковые голубые платья с цветочным принтом, сделали похожие прически.

Мария Порошина растит пятерых детей. Старшая дочь актрисы родилась от Гоши Куценко. Кроме того, Порошина стала мамой троих дочек - Серафимы, Аграфены и Глафиры -от Ильи Древнова. С ним звезда "Челночниц" рассталась незадолго до рождения долгожданного сына. Имя отца младенца, которого нарекли Андреем, Порошина держит в тайне.

Мария крайне неохотно говорит о личной жизни. Об отце своего пятого ребенка актриса упоминала лишь однажды, рассказывая, что мужчина живет за границей. Однако многие тогда не поверили Порошиной, решив, что она просто не хочет обсуждать личное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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