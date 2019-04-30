Силовики отчитались о доходах в 2018-м

Как и положено в соответствии с антикоррупционным законодательством, высшие российские чиновники – руководители силовых структур отчитались о доходах, своих и членов семьи, полученных ими в 2018-м году. На данный момент доступны декларации руководителей Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Генпрокурора Юрия Чайки.

ФСО

Возглавивший ФСО в 2016-м глава этой спецслужбы Дмитрий Кочнев в истекшем 2018-м составил 11,3 млн рублей, незначительно увеличившись с 11 млн, заработанных годом ранее. А вот его супруга сумела значительно увеличить семейное благосостояние. Если в 2017-м она заработала 55 млн рублей, то год спустя увеличила доходы более чем на 50% - до 89, 2 миллионов.

Первый замглавы ФСО Олег Климентьев получил в прошлом году 7.4 млн рублей дохода, а просто замглавы ФСО – руководитель Службы безопасности президента в этой тройке руководителей заработал меньше всех – всего 5,8 миллионов рублей.

СВР

Служба внешней разведки среди всех остальных силовиков всегда пользовалась репутацией «интеллигентной конторы». И у руководителя СВР Сергея Нарышкина нет каких-то умопомрачительных цифр дохода, а у его супруги – талантов бизнесвумен. Нарышкин в 2018 получил чуть более 9,3 млн рублей, что на 438 тысяч рублей больше, чем в предыдущем отчетном периоде, а доход его супруги снизился практически в 2 раза – с 4,9 млн рублей в 2017-м до 2,5 миллиона в прошлом году.

ГЕНПРОКУРАТУРА

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в прошлом году тоже не стал рекордсменом по доходам. Он получил немногим более 9 миллионов рублей, что аж на 2,65 млн меньше, чем в 2017-м (11,7 млн). Упал и доход его супруги – если в 2017-м она заработала 8,2 млн рублей, то год спустя «всего лишь» 2,7 млн. Зато в собственности Генпрокурора остается раритетный автомобиль «Чайка», выпускавшийся в СССР до 1979 года очень малыми сериями.

Больше всего в Генпрокуратуре среди заместителей Чайки заработал Юрий Гулягин – 11,2 млн рублей. Первый зам Александр Буксман за 2018-й задекларировал доход в 5,5 млн, превышающий всего на 600 тысяч этот показатель за 2017-й. У остальных заместителей Чайки доходы варьируются от нижнего предела в 2,9 млн рублей до верхней планки, установленной Гулягиным.

ФСБ

Самым богатым в руководстве Федеральной службы безопасности можно считать первого замдиректора Сергея Смирнова. Он задекларировал доход в 84 млн 696 тыс. рублей, большую часть которого составила выручка от продажи принадлежавшего ему земельного участка.

Доход директора службы генерала армии Александра Бортникова в 2018-м составил 11 млн 379 тыс. рублей. А другой первый зам Бортникова и одновременно глава погранслужбы Владимир Кулишов задекларировал 6 млн 259 тысяч рублей дохода. Другие заместители руководителя ФСБ также уложились в отрезок о 6,2 млн рублей до 6,57 миллиона по итогам 2018 года.