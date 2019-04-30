22-летнюю участницу конкурса красоты "Мисс Франция" раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" попала под трактор и погибла. Все произошло, когда 22-летняя Морган Роллан ехала на велосипеде.

Трагедия разыгралась недалеко от города Вошет во французском регионе Луара. Морган Роллан ехала по дороге, когда в ее сторону неожиданно выехал автомобиль.

Девушка попыталась увернуться от машины, но не справилась с управлением и попала под трактор, сообщает местная газета 20 minutes. Велосипед участницы конкурса красоты "Мисс Франции" угодил в зазор между трактором и прицепом, заполненным бревнами.

connexion.femmes.outremer Морган Роллан

Морган Роллан скончалась на месте. Приехавшие на место ЧП медики заявили, что шансов выжить у модели практически не было.

Ее молодой человек, который также был на месте происшествия, и водитель трактора не пострадали. Однако им понадобилась медицинская помощь. Они стали свидетелями ДТП и были шокированы увиденным. Тело погибшей доставили в больницу на вертолете.

Организатор конкурса "Мисс Франция" Сильви Теллие выразила соболезнования Роллан и ее родственникам. "Когда судьба лишает жизни 22-летнюю девушку, нам остается только посочувствовать такой трагедии. Покойся с миром, чудесная Морган", - сказала она.