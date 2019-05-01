Футболисты "Аякса" победили 1:0 "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги Чемпионов

В Лондоне во вторник, 30 апреля, прошла первая полуфинальная игра Лиги Чемпионов нынешнего сезона. "Тоттенхэм" на своем поле принимал амстердамский "Аякс" и уступил гостям из Голландии с минимальным счетом 0:1.

На 15-й минуте поединка единственный и победный гол в игре забил полузащитник голландцев Донни ван де Бек. По ходу этой игры серьезную потерю понес "Тоттенхэм". В конце первого тайма после столкновения головой в борьбе за мяч со своим одноклубником Тоби Алдервейрельдом получил травму Ян Вертонген. У Яна пошла кровь из носа, которую с трудом остановили врачи лондонцев. Игрок смог вернуться на поле, но в итоге попросил замену, потому что ему стало плохо прямо на поле. Вертонген ушел с поля только в сопровождении врачей своего клуба и вместо него на поле вышел Мусса Сиссоко. В составе "Тоттенхэма" это - очередная травма и по ходу игры клуб сделал вынужденную замену.

Для "Тоттенхэма" и "Аякса" это был первый с сентября 1981 года очный матч. До этого они играли в 1/16 финала Кубка Кубков и тогда дважды победили лондонцы - 3:1 и 3:0. Для голландцев нынешний полуфинал Лиги Чемпионов - первый с сезона 1996/97 годов, тогда они уступили туринскому "Ювентусу" 1:2 и 1:4. Именно этот клуб с лучшим футболистом мира последних лет Криштиану Роналду "Аякс" выбил в четвертьфинале этого сезона. А вот для лондонского "Тоттенхэма" полуфинал ЛЧ этого сезона - первый в истории клуба.

Второй матч полуфинала в этой паре пройдет 8 мая в Амстердаме. Сегодня же, 1 мая, настанет время для второй пары - "Барселона" и "Ливерпуль" начнут битву за выход в финал Лиги Чемпионов. Ответная игра между этими командами состоится 7 мая.