2019-05-01T06:58:23+03:00
Спорт

36 отраженных бросков Бобровского помогли "Коламбусу" выиграть у "Бостона" 2:1

"Блю Джекетс" вышли вперед в серии плей-офф Кубка Стэнли
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Коламбус" победил "Бостон" в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли."Коламбус" победил "Бостон" в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.Фото: REUTERS
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Третий поединок серии плей-офф Кубка Стэнли между "Коламбусом" и "Бостоном" завершился победой "Блю Джекетс" со счетом 2:1. Поединок прошел на льду "жакетов", за которых выступают Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Шайбы у хозяев льда забросили Бун Дженнер (19-я минута) и Мэтт Дюшен (33). У "Бостона" отличился Джейк Дебраск (40).

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин в этой игре остался без результативных действий. Он провел на льду 19 минут и 46 секунд, сделав четыре броска по воротам. В семи играх этого плей-офф на счету Панарина 9 (4+5) очков. Для него оборвалась результативная серия в шесть поединков подряд.

А вот вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал главным героем матча. Он отразил 36 бросков по своим воротам и был назван первой звездой поединка, лучшим игроком встречи. Вторая звезда матча - Бун Дженнер, третья - Мэтт Дюшен.

После этой победы "Коламбус" вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1. В Бостоне ранее эти две команды обменялись победами со счетом 3:2 в овертайме. Третья игра серии пройдет в ночь на 3 мая вновь на льду в городе Коламбус. Начало матча в 2:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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