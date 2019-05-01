Фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне будет кататься в образе Дейнерис из "Игры престолов"

Российская фигуристка Александра Трусова, которая два последних сезона побеждала на молодежном чемпионате мира, объявила о том, с какой программой будет выступать в грядущем будущем. Начиная с сезона 2019/2020 Трусова получит право выступать уже на взрослом уровне и произвольное выступление фигуристки будет проходить на мотив популярного сериала "Игра престолов".

- В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра престолов, - написала фигуристка у себя в Инстаграме.

При этом, она уже сказала, какими будут основные композиции для произвольной программы. Это - Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king.

23 июня фигуристке Александре Трусовой исполняется 15 лет. И она получит право выступления на взрослом уровне в фигурном катании. На юниорском она уже успела войти в историю, став первой фигуристкой, которой удалось выполнить на соревнованиях четверные лутц и тулуп. А ее высшая техническая оценка в произвольной программе - 92,35. Это мировой рекорд как для юниорок, так и для взрослых.

Трусова родилась в 2004 году в Рязани. И ее первыми тренерами были Александр Волков и Ольга Шевцова, сейчас же она тренируется в группе у Этери Тутберидзе. В 2018 и 2019 года Трусова побеждала на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. А в декабре 2018 года она стала второй на взрослом чемпионате России, который прошел в Саранске.