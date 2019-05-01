Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из питерского СКА

Один из лучших хоккеистов в истории России Павел Дацюк официально объявил о том, что покидает свой нынешний клуб СКА (Санкт-Петербург), за который выступал с 2016 года. За это время он пополнил коллекцию своих наград главным трофеем - выиграл Олимпиаду 2018 в составе российской сборной. Но теперь же 40-летний ветеран объявил об уходе из состава питерских армейцев.

- Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал - все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба. Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое. И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург! - написал хоккеист у себя в личном Твиттере.

В составе СКА в 2017 году Дацюк выиграл Кубок Гагарина. В последнем сезоне в Санкт-Петербурге игрок провел 54 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач. Свою карьеру Дацюк начал в конце 90-х годов в Екатеринбурге. Сначала в составе местного "Спартака", затем - "Динамо-Энергии". В НХЛ он с 2001 по 2016 годы играл за клуб "Детройт Ред Уингз". Павел Дацюк - обладетель уникального достижения. Он выиграл чемпионат мира, Кубок Стэнли, Кубок Гагарина и Олимпиаду.