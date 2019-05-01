- Геннадий Андреевич! С Днём международной солидарности вас!

- Да - поздравляю, поздравляю...

- Вот. Желаю вам крепкого здоровья. Вы, наверное, на пробежке сейчас были, да?

- Да, сейчас вот завершил пробежку. Собираюсь в поход. В поход...

- Ага! Как ваши тюльпаны?

- Это будет большая манифестация... В центре Москвы. Посвящённая труду!

- Труд - это главный двигатель всего прогресса на Земле.

- Надеюсь, и вы присоединитесь. Да...

- Скажите, а тюльпаны-то зацвели у вас?

- Тюльпаны зацвели, нарциссы скоро зацветут. (Зюганов живёт на даче в доме отдыха "Снегири" Управления делами Президента России.- А.Г.) В общем, цветов будет сегодня много у меня. Но некоторые цветы холодов боятся, нужно с ними аккуратно. Сегодня у меня примерно было плюс 1.

- Скажите, а сегодня выпить за демонстрацию трудящихся - как в советские времена - партийные вожди будут раздавать?

- Партийные вожди с утра должны быть в хорошей форме - с трудящимися! Вот! И - быть заряженными выполнять главный лозунг...

- Ага. А какой?

- "Хватит кошмарить народ!" Вот... И: "Даёшь страну в первую пятёрку ведущих держав мира!"

Сегодня олигархия - эта "антисоветская" - снова пошла в атаку. Вот... Этому будет противостоять широкое объединение государственно-патриотических сил. От них будет зависеть успех всех наших дел...

И, действительно, - чтобы страна была сильной, уважаемой, авторитетной.

- Ага. "Да здравствует День международной солидарности трудящихся. Ура!"

- Правильно. Ура!

- Ну, вам всего отличного! И привет всем трудящимся.

- Передам. Пока!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706362" frameborder="0"></iframe> Геннадий Зюганов: Наши лозунги на 1 мая: «Хватит кошмарить народ! Даёшь Россию в пятерку ведущих стран мира!».Александр ГАМОВ

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