Геннадий Зюганов: Наши лозунги на 1 мая: «Хватит кошмарить народ! Даёшь Россию в пятерку ведущих стран мира!»
- Геннадий Андреевич! С Днём международной солидарности вас!
- Да - поздравляю, поздравляю...
- Вот. Желаю вам крепкого здоровья. Вы, наверное, на пробежке сейчас были, да?
- Да, сейчас вот завершил пробежку. Собираюсь в поход. В поход...
- Ага! Как ваши тюльпаны?
- Это будет большая манифестация... В центре Москвы. Посвящённая труду!
- Труд - это главный двигатель всего прогресса на Земле.
- Надеюсь, и вы присоединитесь. Да...
- Скажите, а тюльпаны-то зацвели у вас?
- Тюльпаны зацвели, нарциссы скоро зацветут. (Зюганов живёт на даче в доме отдыха "Снегири" Управления делами Президента России.- А.Г.) В общем, цветов будет сегодня много у меня. Но некоторые цветы холодов боятся, нужно с ними аккуратно. Сегодня у меня примерно было плюс 1.
- Скажите, а сегодня выпить за демонстрацию трудящихся - как в советские времена - партийные вожди будут раздавать?
- Партийные вожди с утра должны быть в хорошей форме - с трудящимися! Вот! И - быть заряженными выполнять главный лозунг...
- Ага. А какой?
- "Хватит кошмарить народ!" Вот... И: "Даёшь страну в первую пятёрку ведущих держав мира!"
Сегодня олигархия - эта "антисоветская" - снова пошла в атаку. Вот... Этому будет противостоять широкое объединение государственно-патриотических сил. От них будет зависеть успех всех наших дел...
И, действительно, - чтобы страна была сильной, уважаемой, авторитетной.
- Ага. "Да здравствует День международной солидарности трудящихся. Ура!"
- Правильно. Ура!
- Ну, вам всего отличного! И привет всем трудящимся.
- Передам. Пока!
Геннадий Зюганов: Наши лозунги на 1 мая: «Хватит кошмарить народ! Даёшь Россию в пятерку ведущих стран мира!».Александр ГАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU